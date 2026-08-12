Четирима португалци изчезнаха във Велебитския канал в Хърватия при буря

Двама от изчезналите четирима млади португалци във Велебитския канал в Хърватия са открити, съобщи ХИНА.

Според разказ на очевидци четиримата приятели са наели надуваема лодка от къмпинг северно от град Сен. Междувременно се е разразила силна буря, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Заради силния вятър и високите вълни, Националният център за търсене и спасяване в областния град Риека веднага е обявил акция по издирване в координация с пристанищните власти в Сен и Риека.

Малко преди обяд в морето в залива Бутин на остров Крък е била намерена млада жена. Тя е получила медицинска помощ. Около 14.п0 ч. на скалист бряг отново на остров Крък е бил намерен млад мъж.

Продължава издирването на останалите двама португалци. Групата изчезна през миналата нощ на борда на надуваема лодка в бурно време. Сигналът за изчезването на младежите е бил подаден в 4.41 ч. през нощта от техен познат. Лодката беше намерена на острова тази сутрин.

Велебитският канал се намира в Адриатическо море край бреговете на Хърватия. Разположен е в подножието на планинската верига Велебит и островите Паг, Раб, Голи остров, Първич и Кърк. Дълъг е около 121 километра, със средна ширина 3–4 km и дълбочина до 106 метра.