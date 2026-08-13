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Карълайн Левит напуска поста си на говорител на Белия дом

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:32 мин.
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Карълайн Левит напуска поста си на говорител на Белия дом
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Карълайн Левит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си, предаде Ройтерс.

Така държавният глава остава без един от най-доверените си съветници преди междинните избори през ноември, отбелязва агенцията.

На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшир, Левит стана майка за втори път. Тя роди дете на бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея, дъщеря Вивиан. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година.

Левит ще бъде нещатен съветник по комуникациите и партиен деятел, оформящ бъдещата политика на движението на Тръмп МАГА (Make America Great Again/MAGA), съобщиха тя и президентът в изявления.

В публикация в социалните медии 28-годишната досегашна говорителка на Белия дом също подчерта, че се стреми да прекарва повече време с малките си деца.

"Карълайн е истински лидер в Белия дом и свърши феноменална работа, борейки се за справедливост, свобода и независимост от 2018 г. насам, включително в нашата историческа кампания за избирането ми за втори мандат за президент през 2024 г.“, посочи Тръмп в публикация в социалните мрежи, наричайки Левит „един от най-добрите прессекретари на Белия дом в историята“.

Левит нарече досегашната си роля "чест и приключение“. Тя е най-младият прессекретар на Белия дом.

"Малцина биха могли да се сравнят с Карълайн“, каза Харисън Фийлдс, бившият първи заместник-прессекретар на Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Тя е човек, който не само говореше свободно езика на Тръмп, но и знаеше как да храни медийния звяр по хитър, дързък и успешен начин. Най-важното бе, че това се харесваше на нейната единствена аудитория: президента“, добави Фийлдс

През едната година и половина на поста си Левит и директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг промениха позицията на администрацията към медиите – по начини, които някои от поддръжниците на Тръмп приветстваха, а защитниците на свободната преса критикуваха.

Правителството започна да избира кои журналисти да получават достъп до президента, като се отказа от дългогодишната система, създадена от независимата Асоциация на кореспондентите в Белия дом.

Снимки: БТА/Архив

Като част от тази политика пресслужбата на администрацията на Тръмп създаде специално място за "нови медии“ в залата за пресконференции ,което даде на подкастите и нововъзникващите дигитални медии по-важна роля в отразяването на президентството, отбелязва Ройтерс.

#прессекретар #Карълайн Левит #Доналд Тръмп

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