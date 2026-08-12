САЩ контролират Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ контролират напълно Ормузкия проток.

Техеран и Вашингтон не обсъждат удължаване на срока на примирието, заяви за Ройтерс представител на Ислямската република. Това е, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава.

Източникът на Ройтерс е изразил тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. То влезе в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.