БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ контролират Ормузкия проток

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ контролират напълно Ормузкия проток.

Техеран и Вашингтон не обсъждат удължаване на срока на примирието, заяви за Ройтерс представител на Ислямската република. Това е, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава.

Източникът на Ройтерс е изразил тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. То влезе в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

#Ормузкият проток #САЩ #Вашингтон #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото
4
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки
6
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Близък изток

Американски хеликоптер обстреля кораб, опитал да наруши блокадата на иранските пристанища
Американски хеликоптер обстреля кораб, опитал да наруши блокадата на иранските пристанища
ЮНЕСКО: За петилетка талибаните са лишили 2,4 млн. афганистански момичета от средно образование ЮНЕСКО: За петилетка талибаните са лишили 2,4 млн. афганистански момичета от средно образование
Чете се за: 01:27 мин.
ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан
Чете се за: 01:37 мин.
Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт, присъдата е издадена в Сирия Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт, присъдата е издадена в Сирия
Чете се за: 00:57 мин.
Башар Асад е осъден на смърт в Сирия заради престъпления по време на 14-годишната гражданска война в страната Башар Асад е осъден на смърт в Сирия заради престъпления по време на 14-годишната гражданска война в страната
Чете се за: 01:35 мин.
За престъпления срещу човечеството Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт в Сирия За престъпления срещу човечеството Башар Асад и брат му бяха осъдени задочно на смърт в Сирия
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ) С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания Пълното слънчево затъмнение: От първо лице за уникалното природно явление в Испания
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ) Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
21-годишен българин е застрелян в Италия
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново леден душ: Големи столични райони остават без топла вода за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ