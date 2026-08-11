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ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 01:37 мин.
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ООН приветства премахването на смъртното наказание от Ливан
Снимка: БГНЕС
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Организацията на обединените нации приветстваха решението на Ливан от днес да премахне смъртното наказание и призоваха другите държави в Близкия изток и Северна Африка да последват този пример, предаде АФП.

В Ливан не е извършвана екзекуция от 2004 г. насам. Смъртното наказание обикновено се налагаше за тежки престъпления като убийство, тероризъм и шпионаж.

„Приветствам решението на ливанския парламент официално да премахне смъртното наказание в страната“, заяви в изявление върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

„Ливан е първата страна в региона, която прави това, и призовавам останалите държави, които все още поддържат смъртното наказание, да последват неговия пример и да сложат край на тази нехуманна практика. В страна, подложена на опустошителни атаки и преживяваща дълбоки загуби и страдания, това решение представлява силен и принципен ангажимент към правото на живот“, добави Тюрк.

„Призовавам законът да бъде представен незабавно на президента на републиката за одобрение и подпис, за да може да влезе в сила възможно най-скоро.“

По-рано този месец Тюрк определи смъртното наказание като несъвместимо с човешкото достойнство, като заяви, че „такова наказание няма място в нашия свят“.

#Ливан #ООН #смъртно наказание

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