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Под жарките лъчи: Стотици се редят на опашка в Хага за очила за слънчевото затъмнение

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Опашка с дължина няколкостотин метра се изви пред един от музеите в центъра на Хага, след като се разбра, че следобед там ще пуснат в продажба очила за наблюдение на слънчевото затъмнение.

Кадрите ни изпрати студентката Ирина Атанасова, която разказа, че хората се редят с часове при температура около 30 градуса в нидерландския град. Очилата за наблюдение на небесния спектакъл там от дни липсват в оптиките, аптеките и магазините.

За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително - 2,18 минути, пълната фаза ще се наблюдава над Северния Атлантик.

В България ще може да се наблюдава само от крайните северозападни части на страната. Във Видин, затъмнението ще започне в 20.27 часа, но ще бъде видимо едва около 10 минути, до залеза на Слънцето.

#опашки за очила #Хага #слънчево затъмнение

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