Христо Янев: Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не допуска никакво отпускане преди реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените“ имат солиден аванс след победата с 3:0 в първата среща в Батуми, но специалистът е категоричен, че сблъсъкът все още не е приключил.

Ответният двубой е в четвъртък от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а ЦСКА ще преследва място в плейофите на втория по сила европейски клубен турнир.

"Ако подходим с нагласата, че няма какво да се обърка, ще сгрешим. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач“, предупреди Янев на пресконференцията преди срещата.

Наставникът подчерта, че резултатът от Батуми не бива да променя подхода на футболистите му. Според него ЦСКА трябва да повтори силните елементи от първия двубой и едновременно с това да изчисти допуснатите слабости.

"Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре, и да коригираме слабостите. Искаме да продължим напред – нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем“, заяви треньорът.

Янев увери, че е изцяло концентриран върху предстоящата задача и не желае отборът да гледа прекалено далеч напред в европейската си кампания.

"Чувствам се концентриран върху това, което имам да свърша. От мен се иска да правя най-доброто, за да може отборът да продължава напред“, допълни той.

Треньорът на "червените“ коментира и сгъстения календар, който очаква отбора при продължаване на участието му в Европа. На този етап в ЦСКА не обмислят да искат отлагане на мачове от първенството.