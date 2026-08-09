Илиан Илиев: Имаме психологически проблем

Старши треньорът на Черно море отличи играта срещу Черно море, с изключение на фаталните пет минути
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев смята, че е недопустимо играчите му да изключват за периоди, което в крайна сметка да коства на отбора точки.
"Моряците" поведоха в домакинството си на Лудогорец, но допуснаха три гола за пет минути и загубиха с 2:3.
"Усещането е, че всички усилия, които ги положихме почти през целия мач, с тези осем минути отидоха по дяволите. Не знам какво се случи. Наистина е много трудно да обясниш, като имаш осем човека в пенала и ти вкарат гол с глава двама човека или с крака", сподели той след срещата.
Според него липсата на резултати е следствие на психологически проблем.
"Със сигурност проблемът не е спортно-технически, а психологически. Седем на двама и ти вкарат гол с глава трети - не са нормални неща, но като цяло, не ги ли отстраним тези бели петна в мачовете, които имаме, ще ни е много трудно. И останалите усилия, каквото и да казваме сега, че и преди, особено пък последните двадесет минути, създаваме толкова ситуации, за да се върнем в мача и да изравним, но не успяхме да го направим, така че всички усилия остават напразни", допълни наставникът.
Варненецът отличи играта на възпитаниците си, с изключение на фаталните пет минути.
"Може би има някакъв позитив като реакция след мачовете със Спартак и Ботев Пловдив, но казах, че това бяло петно в мача ни коства точките. Вижте, днес като мотивация, като себераздаване беше окей, с едно изключение, че виждате, че не толкова липсата на точки, колкото напрежението на всяка цена да вземеш, да точкуваш, малко скова играчите. Макар че все пак в последните двадесет минути направихме хубави неща и ще трябва да се опрем на това да продължаваме, знаейки, че тази година като приехме да я продължим, ще бъде преходна и няма да е лесно, особено като имаме хора, които влязоха и още не са се адаптирали. Някои от тях са по-добре от мач на мач, но времето лети и мачовете вървят, така че трябва по най-бързия начин следващият мач с ЦСКА 1948 и след това с Дунав да точкуваме", добави Илиев.
Според него е въпрос на време футболистите му да започнат да се учат от грешките си.
"Ако трябва да гледаме детайли, първото полувреме добре се бранехме, насищахме, не допускахме при центриране такива сривове. Въпросът е, че със сигурност този психологически допинг, който го загубихме във Враца след изравнителния гол в продълженията, би ни го върнал, ако ние бяхме вкарали в последните минути в продълженията, но както се казва, някой път и късметът не е на наша страна. При третия гол, човек ще центрира, трима човека наши близо до него и никой не скъсява дистанцията, да предотврати центрирането и четири на двама в пенала и ти вкара гол. Тези неща, ако не ги отстраним, както с ЦСКА 1948 ще има доста подобни ситуации, ще ни е тежко", завърши треньорът.