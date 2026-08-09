Илиан Илиев: Имаме психологически проблем

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев смята, че е недопустимо играчите му да изключват за периоди, което в крайна сметка да коства на отбора точки.

"Моряците" поведоха в домакинството си на Лудогорец, но допуснаха три гола за пет минути и загубиха с 2:3.

"Усещането е, че всички усилия, които ги положихме почти през целия мач, с тези осем минути отидоха по дяволите. Не знам какво се случи. Наистина е много трудно да обясниш, като имаш осем човека в пенала и ти вкарат гол с глава двама човека или с крака", сподели той след срещата.

Според него липсата на резултати е следствие на психологически проблем.

"Със сигурност проблемът не е спортно-технически, а психологически. Седем на двама и ти вкарат гол с глава трети - не са нормални неща, но като цяло, не ги ли отстраним тези бели петна в мачовете, които имаме, ще ни е много трудно. И останалите усилия, каквото и да казваме сега, че и преди, особено пък последните двадесет минути, създаваме толкова ситуации, за да се върнем в мача и да изравним, но не успяхме да го направим, така че всички усилия остават напразни", допълни наставникът.

Варненецът отличи играта на възпитаниците си, с изключение на фаталните пет минути.

"Може би има някакъв позитив като реакция след мачовете със Спартак и Ботев Пловдив, но казах, че това бяло петно в мача ни коства точките. Вижте, днес като мотивация, като себераздаване беше окей, с едно изключение, че виждате, че не толкова липсата на точки, колкото напрежението на всяка цена да вземеш, да точкуваш, малко скова играчите. Макар че все пак в последните двадесет минути направихме хубави неща и ще трябва да се опрем на това да продължаваме, знаейки, че тази година като приехме да я продължим, ще бъде преходна и няма да е лесно, особено като имаме хора, които влязоха и още не са се адаптирали. Някои от тях са по-добре от мач на мач, но времето лети и мачовете вървят, така че трябва по най-бързия начин следващият мач с ЦСКА 1948 и след това с Дунав да точкуваме", добави Илиев.

Според него е въпрос на време футболистите му да започнат да се учат от грешките си.