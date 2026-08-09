ЦСКА постигна категоричен успех в столичния сблъсък със Септември

ЦСКА победи Септември София с 3:0 в мач от 4-ия кръг на Първа лига. Йоанис Питас откри резултата от дузпа, преди Леандро Годой и Исак Соле да се разпишат след почивката.

Първият точен изстрел дойде в 3-ата минута на Националния стадион "Васил Левски". Жоел Цварц стреля по земя извън наказателното поле, но право в ръцете на Владимир Иванов.

Единственият точен удар на домакините през първото полувреме дойде в 16-ата минута, когато Фьодор Лапоухов изби в корнер шут по земя извън пеналтерията на Александър Джамов.

В 43-ата минута възпитаниците на Христо Янев получиха дузпа след намесата на ВАР за игра с ръка на Кубрат Йонашчъ. Йоанис Питас откри резултата с точни изпълнение от бялата точка.

След почивката гостите удвоиха преднината си в 72-ата минута. Владимир Иванов напусна наказателното си поле, в опит да изчисти с глава подаване по въздух към Леандро Годой. Вратарят не се справи по най-добрия начин, като топката попадна именно във владение на нападателя, който се разписа с глава в опразнената врата.

Само 2 минути гол на Жоел Цварц бе отменен заради засада.

Гостите подпечатаха успеха си в 81-ата минута. Мартин Христов блокира удар от движение на Исак Соле, но халфът се разписа при добавката.

ЦСКА се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 10 пункта. Септември остава на предпоследната 13-а позиция в подреждането с 1 точка.