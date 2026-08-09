Томас Райс: Много се говори за миналото и трябва да започнем отначало

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс не иска в клуба да се акцентира върху миналите успехи, а върху предстоящите предизвикателства.

Разградчани победиха Черно море с 3:2 след обрат. Наставникът направи две смени на полувремето и в следващите 8 минути "орлите" отбелязаха три гола.

"Времето беше много кратко да подготвя отбора за двете състезания - Европа и българската лига. Понякога трябва да се направят някои смени. Не бях доволен как играхме през първото полувреме. Но също така мисля, че мога да сменя още играчи. Направих тази смяна и също казах на отбора, че трябва ние да се движим по-добре. Нуждаехме се от повече движения зад гърба, защото за тях беше твърде лесно да се защитават срещу нас. И още от самото начало на второто полувреме печелехме повече единоборства. Бяхме там за втората топка. Мисля, че вкарахме и отбелязахме красиви голове", сподели той на пресконференция след срещата.

Според него възпитаниците му играят добре едва 45 минути на мач.