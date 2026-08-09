Томас Райс: Много се говори за миналото и трябва да започнем отначало

Старши треньорът на Лудогорец смята, че възпитаниците му играят добре едва 45 минути на мач
Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс не иска в клуба да се акцентира върху миналите успехи, а върху предстоящите предизвикателства.
Разградчани победиха Черно море с 3:2 след обрат. Наставникът направи две смени на полувремето и в следващите 8 минути "орлите" отбелязаха три гола.
"Времето беше много кратко да подготвя отбора за двете състезания - Европа и българската лига. Понякога трябва да се направят някои смени. Не бях доволен как играхме през първото полувреме. Но също така мисля, че мога да сменя още играчи. Направих тази смяна и също казах на отбора, че трябва ние да се движим по-добре. Нуждаехме се от повече движения зад гърба, защото за тях беше твърде лесно да се защитават срещу нас. И още от самото начало на второто полувреме печелехме повече единоборства. Бяхме там за втората топка. Мисля, че вкарахме и отбелязахме красиви голове", сподели той на пресконференция след срещата.
Според него възпитаниците му играят добре едва 45 минути на мач.
"Малко съм разочарован от последните двадесет минути на играта. Можехме да отбележим и четвърти гол, но вместо това в края имахме късмет да спечелим и да добавим три точки. Сега бих казал, че ми е по-лесно, понеже имаме повече време да тренирам отбора, да им покажа моята философия. И вече съм от четири седмици тук. От началото това е моето мнение и съм информирал мениджмънта, че твърде много се говори за миналото. Трябва да започнем отначало и да опитаме да сме шампиони. Но през всеки изминал мач играем само 45 минути добре. Ние трябва да поработим върху това", допълни германецът.