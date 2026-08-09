БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Томас Райс: Много се говори за миналото и трябва да започнем отначало

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Лудогорец смята, че възпитаниците му играят добре едва 45 минути на мач

Томас Райс
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс не иска в клуба да се акцентира върху миналите успехи, а върху предстоящите предизвикателства.

Разградчани победиха Черно море с 3:2 след обрат. Наставникът направи две смени на полувремето и в следващите 8 минути "орлите" отбелязаха три гола.

"Времето беше много кратко да подготвя отбора за двете състезания - Европа и българската лига. Понякога трябва да се направят някои смени. Не бях доволен как играхме през първото полувреме. Но също така мисля, че мога да сменя още играчи. Направих тази смяна и също казах на отбора, че трябва ние да се движим по-добре. Нуждаехме се от повече движения зад гърба, защото за тях беше твърде лесно да се защитават срещу нас. И още от самото начало на второто полувреме печелехме повече единоборства. Бяхме там за втората топка. Мисля, че вкарахме и отбелязахме красиви голове", сподели той на пресконференция след срещата.

Според него възпитаниците му играят добре едва 45 минути на мач.

"Малко съм разочарован от последните двадесет минути на играта. Можехме да отбележим и четвърти гол, но вместо това в края имахме късмет да спечелим и да добавим три точки. Сега бих казал, че ми е по-лесно, понеже имаме повече време да тренирам отбора, да им покажа моята философия. И вече съм от четири седмици тук. От началото това е моето мнение и съм информирал мениджмънта, че твърде много се говори за миналото. Трябва да започнем отначало и да опитаме да сме шампиони. Но през всеки изминал мач играем само 45 минути добре. Ние трябва да поработим върху това", допълни германецът.

Свързани статии:

Лудогорец спечели гостуването си на Черно море с три гола за пет минути
Лудогорец спечели гостуването си на Черно море с три гола за пет минути
Разградчани стигнаха до трите точки след обрат
Чете се за: 01:55 мин.
#Томас Райс #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
4
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
6
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Футбол

ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА
ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА
Христо Янев: Разполагаме с качествен отбор и търсим красивия футбол Христо Янев: Разполагаме с качествен отбор и търсим красивия футбол
Чете се за: 01:42 мин.
ЦСКА постигна категоричен успех в столичния сблъсък със Септември ЦСКА постигна категоричен успех в столичния сблъсък със Септември
Чете се за: 01:57 мин.
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем Илиан Илиев: Имаме психологически проблем
Чете се за: 03:52 мин.
Първа лига: Септември София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Пари Сен Жермен привлече Люка Дин от Астън Вила Пари Сен Жермен привлече Люка Дин от Астън Вила
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба
Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Как се променя профилът на летовника у нас? Как се променя профилът на летовника у нас?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ