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Лудогорец спечели гостуването си на Черно море с три гола за пет минути

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Разградчани стигнаха до трите точки след обрат

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец победи Черно море с 3:2 мач от 4-ия кръг на Първа лига. Разградчани стигнаха до трите точки след обрат и три гола за пет минути.

През първото полувреме на стадион "Тича" във Варна двата отбора си размениха по един точен удар, но само този на "моряците" се превърна в гол. Варненци откриха резултата след половин час игра. Георги Лазаров засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Ертан Томбак.

След почивката гостите качиха на по-висока предавка и в рамките на пет минути отбелязаха три гола. В 48-ата минута Руан Секо възобнови равенството. В опит да избие топката от краката на противника Ертан Томбак прати кълбото в десния крак на нападателя, който изравни.

Бразилецът удвои головата си сметка в 51-ата минута. След разбъркване в пеналтерията той получи топката във вратарското поле и бе точен с шут от движение от непосредствена близост.

Ивайло Чочев също записа името си сред голмайсторите в 53-ата минута. Полузащитникът засече с глава центриране от левия фланг на Симеон Шишков.

До края на срещата възпитаниците на Илиан Илиев единствено успяха да намалят изоставането си. Резервата Николай Златев се разписа с плътен шут извън наказателното поле.

Лудогорец се изкачи до второто място в класирането с актив от 12 пункта. Черно море заема 12-ата позиция в подреждането с 1 точка.

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#ПФК Черно море

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