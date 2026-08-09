Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за гостуването на Септември

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Септември София от 4-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът ще стартира в 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

От списъка отсъстват Алехандро Пиедраита и Тамиму Уору поради контузии.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

"Армейците" записаха две победи и едно равенство в първите си три шампионатни мача, докато тимът Септември има само една точка в актива си, спечелена срещу Арда (Кърджали) още на старта на кампанията.