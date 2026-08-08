Левски получи глоба от УЕФА за реванша с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. "Сините" спечелиха на стадион "Георги Аспарухов" с 4:0.

Най-сериозното наказание е заради обиден плакат, гласящ: “Не сте лешинари, а гов**ри”. Глобата е 10 000 евро, като за Борац също има подобна санкция.

Българският шампион е глобен с 9 000 евро за блокиране на обществени пътеходи, а санкцията от 4 000 евро е заради използването на лазер.