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Николета Бойчева допринесе за успеха на Фарул в Шампионската лига

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Българката отбеляза ценен гол за румънките срещу Мура.

Николета Бойчева допринесе за успеха на Фарул в Шампионската лига
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Най-добрата българска футболистка за 2025-а година Николета Бойчева вкара гол за Фарул (Констанца) в първата среща на тима в квалификациите в Шампионската лига. Румънките се наложиха с 3:1 над Мура (Словения) след продължения и се класираха за финала на минитурнира, където на 8-и август ще срещнат Аустрия (Виена), наложил се с 3:2 над Хайдук (Сплит, Хърватия).

Всички мачове се играят в словенския град Мурска Собота, а победителят в този минитурнир 1 на втория кръг продължава към третия етап, докато загубилият слиза в Лига Европа за жени.

Бойчева игра през цялото време на срещата, представи се на много високо ниво и оформи крайното 3:1 в 120-ата минута след зрелищно изпълнение на свободен удар. Иначе домакините от Мура откриха резултата чрез най-опитната състезателка в състава си - Матея Звер (38 години), преминала през лятото, успя да открие резултата в 66-та минута, когато изпълни много добре пряк свободен удар от 20 метра.

Фарул не се предаде, имаше добри положения, които обаче пропуснаха Истрате, Пинзариу и Кройтору, но не се отказа да търси гола. И в последната минута на продълженията румънският шампион успя да изравни чрез Истрате, която реализира дузпа. Северномакедонката Елена Панеска направи дузпата и бееш отстранена с червен картон.

С един човек повече румънските шампионки наложиха веднага надмощие и стигнаха до успеха с голове на О'Съливан в 96-ата минута и на Николета Бойчева в 120-ата, която също от свободен удар с трудна за хващане парабола прати топката под гредата.

Бойчева стана Футболист номер 1 на България за 2025-а година, след като подели наградата с Евдокия Попадинова, като и двете събраха равен брой точки.

#ЖФК Фарул Констанца #Николета Бойчева #Шампионска лига по футбол за жени

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