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ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
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Отборът от Бистрица показа, че не се страхува от гърците и е все по-близо до следващата фаза в квалификациите.

живо панатинайкос цска 1948 георги русев изравни
Снимка: ЦСКА 1948/ CSKA 1948/Facebook
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ЦСКА 1948 съхрани шансове за плейофите в Лигата на конференциите. Футболистите на Александър Александров сътвориха равенство с Панатинайкос след 1:1 в първия мач от третия кръг на квалификациите, който се изигра на стадион "Спирос Луис" в Атина.

Адриано Ягушич зарадва звездната селекция на гърците през първото полувреме, но Георги Русев отговори с попадение за отбора от Бистрица и остави всичко за реванша. Българите не се уплашиха от състава на Якоб Нееуструп и спокойно можеха да си тръгнат с победата. Същото важи и за "детелините", които също имаха добри възможности да направят крачка към следващия кръг в третия по сила турнир, организиран от УЕФА.

Вторият мач ще бъде на 11 август (вторник) и ще се състои на българска земя.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FC CSKA 1948 (@fccska1948_official)


Опасностите липсваха и пред двете врати на старта, като домакините се опитаха да стигнат до такава още във 2-та минута. Последва опит за още една в 17-та, но гърците не успяха да нанесат решителен удар.

В 19-та минута гостите организираха опасна атака. Жул Мейер отправи удар, преминал на сантиметри от вратата на Иняки Пеня.

В 21-та минута натискът на „детелините“ даде резултат. Сантино Андино центрира в наказателното поле, а там Адриано Ягушич засече и простреля Петър Маринов.

„Зелените“ продължиха да тормозят Маринов и останаха на крачка от ново попадение в 26-та минута. Стефан де Врай отправи опасен удар в наказателното поле, където стражът на гостите бе на мястото си и изби.

Минута след това Георги Русев отправи удар от далечна дистанция, отишъл в аут.

В 31-та минута отборът от Бистрица дочака своя момент. Ектор Куеяр нахлу в гръцкото наказателно поле и финтира защитник, за да подаде към Русев, който отблизо матира Пеня и постави равенството на таблото.

Последва удар и на Фредерик Масиел от далечна дистанция в хода на първото полувреме, като той се оказа встрани от вратата.

В началото на второто полувреме тимът от Атина първи стигна до сериозна възможност. Елмин Растедор получи добра възможност и стреля, а топката рикошира и Маринов бе на мястото си, за да спаси.

В 58-та минута българите останаха на крачка от обрат. След бърза атака, подхваната от Атанас Илиев, топката попадна в Русев. Той излезе очи в очи срещу Пеня, но стреля в тялото му.

Растодер напомни за себе си в 71-та минута, когато отново изпробва рефлексите на Маринов, който не трепна и в този случай.

Участникът в Първа лига отново показа, че не е дошъл за равен. В 80-та минута Амаду Диало подхвана солова акция, при която Пеня трябваше да избива и топката се озова в корнер. След неговото изпълнение Огнийен Гашевич стреля и нацели гредата.

Последваха точни изстрели на Лаша Двали и Диало съответно в 79-та и Мамаду Диало, като първият стреля в аут, а при втората възможност Пеня спаси.

Участникът в Първа лига отново показа, че не е дошъл за равен. В 80-та минута Диало подхвана солова акция, при която Пеня трябваше да избива и топката се озова в корнер. След неговото изпълнение Огнийен Гашевич стреля и нацели гредата.

В 90-ата минута последва акция, завършена с удар на Диало, но се получи рикошет и Пеня не срещна трудности да спаси.

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ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос в първия мач от третия предварителен кръг в Лига на конференциите
Мачът между Панатинайкос и ЦСКА 1948 е днес от 21:30 часа. 
Чете се за: 01:32 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Панатинайкос #ПФК ЦСКА 1948

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