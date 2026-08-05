ЦСКА 1948 показа зъби срещу Панатинайкос и мечтае за плейофите в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 съхрани шансове за плейофите в Лигата на конференциите. Футболистите на Александър Александров сътвориха равенство с Панатинайкос след 1:1 в първия мач от третия кръг на квалификациите, който се изигра на стадион "Спирос Луис" в Атина.

Адриано Ягушич зарадва звездната селекция на гърците през първото полувреме, но Георги Русев отговори с попадение за отбора от Бистрица и остави всичко за реванша. Българите не се уплашиха от състава на Якоб Нееуструп и спокойно можеха да си тръгнат с победата. Същото важи и за "детелините", които също имаха добри възможности да направят крачка към следващия кръг в третия по сила турнир, организиран от УЕФА.

Вторият мач ще бъде на 11 август (вторник) и ще се състои на българска земя.

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Опасностите липсваха и пред двете врати на старта, като домакините се опитаха да стигнат до такава още във 2-та минута. Последва опит за още една в 17-та, но гърците не успяха да нанесат решителен удар.

В 19-та минута гостите организираха опасна атака. Жул Мейер отправи удар, преминал на сантиметри от вратата на Иняки Пеня.

В 21-та минута натискът на „детелините“ даде резултат. Сантино Андино центрира в наказателното поле, а там Адриано Ягушич засече и простреля Петър Маринов.

„Зелените“ продължиха да тормозят Маринов и останаха на крачка от ново попадение в 26-та минута. Стефан де Врай отправи опасен удар в наказателното поле, където стражът на гостите бе на мястото си и изби.

Минута след това Георги Русев отправи удар от далечна дистанция, отишъл в аут.

В 31-та минута отборът от Бистрица дочака своя момент. Ектор Куеяр нахлу в гръцкото наказателно поле и финтира защитник, за да подаде към Русев, който отблизо матира Пеня и постави равенството на таблото.

Последва удар и на Фредерик Масиел от далечна дистанция в хода на първото полувреме, като той се оказа встрани от вратата.

В началото на второто полувреме тимът от Атина първи стигна до сериозна възможност. Елмин Растедор получи добра възможност и стреля, а топката рикошира и Маринов бе на мястото си, за да спаси.

В 58-та минута българите останаха на крачка от обрат. След бърза атака, подхваната от Атанас Илиев, топката попадна в Русев. Той излезе очи в очи срещу Пеня, но стреля в тялото му.

Растодер напомни за себе си в 71-та минута, когато отново изпробва рефлексите на Маринов, който не трепна и в този случай.

Участникът в Първа лига отново показа, че не е дошъл за равен. В 80-та минута Амаду Диало подхвана солова акция, при която Пеня трябваше да избива и топката се озова в корнер. След неговото изпълнение Огнийен Гашевич стреля и нацели гредата.

Последваха точни изстрели на Лаша Двали и Диало съответно в 79-та и Мамаду Диало, като първият стреля в аут, а при втората възможност Пеня спаси.

Участникът в Първа лига отново показа, че не е дошъл за равен. В 80-та минута Диало подхвана солова акция, при която Пеня трябваше да избива и топката се озова в корнер. След неговото изпълнение Огнийен Гашевич стреля и нацели гредата.

В 90-ата минута последва акция, завършена с удар на Диало, но се получи рикошет и Пеня не срещна трудности да спаси.