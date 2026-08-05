ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос в първия мач от третия предварителен кръг в Лига на конференциите

ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос в първа среща от третия предварителен кръг в Лига на конференциите. Това ще бъде първи официален двубой между отборите.

На родния тим му се наложи да мине през дузпи срещу Спартак Търнава, но все пак се пребори за елиминирането на чуждестранния съперник.

Сезонът в Гърция почва едва след двубоите между "детелините" и родния клуб. Досега Панатинайкос изигра само два мача в Европа с Пакши - 2:1 и 2:2.

Главен съдия на сблъсъка ще бъде Матео Маркети. 36-годишният рефер вече ръководи един мач в Европа това лято – победата на хърватския Вараждин над чешкия Яблонец с 3:2 във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

В кариерата си той е ръководил веднъж мач на български отбор – равенството 0:0 между Левски и Спортинг Брага миналия сезон. На гръцки отбори Маркети все още не е свирил.

Панатинайкос игра с Ботев Пловдив в квалификациите през 2024 г. Тогава "детелините" взеха аванс от 2:1 след първата среща, а след това разпиляха Ботев насред Пловдив с 4:0.

Мачът между Панатинайкос и ЦСКА 1948 е днес от 21:30 часа.