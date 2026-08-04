Александър Александров: Не отиваме обречени в Атина

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази оптимизъм при заминаването на отбора за гръцката столица Атина, където утре ще се изправи срещу гранда Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата е от 21:30 часа.

„Мачът с Търнава е забравен, вече се концентрираме за Панатинайкос. Отборът е концентриран, подготвен. Отиваме да направим един добър мач с който да се гордеем. Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отборът, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем до къде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър мач“, заяви Александров.