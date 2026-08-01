Панатинайкос се подсили с халф преди мачовете срещу ЦСКА 1948

Съперникът на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите Панатинайкос се подсили с халфа Кингс Кангва от Апоел (Беер Шева), съобщават от гръцкия футболен клуб. Той е подписал договор за четири години и по непотвърдена информация "детелините" са платили 4 милиона евро за правата му.

Кангва изигра силни две години в Беер Шева, записвайки 84 мача, 29 гола и 20 асистенции, а през миналия сезон бе избран за футболист на годината. Халфът от Замбия бе също така свързван с трансфер в Левски или ЦСКА, но тези информации си останаха просто слухове.

"За мен това е ново предизвикателство, нов дом, но имам същия глад за успехи. За мен е чест, че се присъединявам към Панатинайкос и че ще нося тази славна емблема на гърдите ми. Готов съм да дам всичко за клуба. Нека пишем история заедно", казва халфът в изявление на профила му във Фейсбук.

Кангва е поредният пъзел в мащабната селекция на Панатинайкос, който през тази година е похарчил близо 25 милиона евро. Най-скъп от новите е централният защитник Рик ван Дронгелен, който бе привлечен за 5 милиона евро от Самсунспор. За още четири милиона бе привлечен и дефанзивният халф Етиен Камара от Шарлероа.

Българският вицешампион ЦСКА 1948 ще гостува на Панатинайкос на 5 август от 21:30 часа, след което приема гърците на 11 август от 20:30 часа.