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Интер победи Манчестър Сити след дузпи

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Мареска дебютира начело на английския клуб.

Интер - Манчестър Сити, Тиджани Райндерс
Снимка: БГНЕС
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Интер победи Манчестър Сити след изпълнение на дузпи в престижна предсезонна контрола в Хонконг. Редовното време завърши при резултат 1:1, след като Бенжамен Павар изравни след попадение на Дивин Мубама.

Двубоят бе своеобразно повторение на финала в Шампионската лига през 2023 година. За английския тим това беше първи мач под ръководството на новия мениджър Енцо Мареска, а на вратата застана италианският национал Джанлуиджи Донарума.

Още в третата минута Франческо Пио Еспозито пропусна отлична възможност да даде аванс на Интер, след като засече ниско центриране, но прати топката покрай вратата.

Малко по-късно Хосеп Мартинес се намеси решително след удар на Тиджани Райндерс, но Манчестър Сити все пак откри резултата. Антоан Семеньо проби по левия фланг и подаде към Дивин Мубама, който отблизо се разписа за 1:0.

Семеньо продължи да създава проблеми на защитата на Интер, но италианският тим успя да възстанови равенството. Донарума първоначално спаси удара на Федерико Димарко, но при добавката Бенжамен Павар бе безпогрешен за 1:1.

След почивката Александър Станкович също затрудни Донарума с мощен диагонален удар, а младият Матия Москони пропусна добра възможност след центриране на Давиде Фратези.

Манчестър Сити бе близо до нов гол, но Раян Аит-Нури нацели напречната греда след изпълнение на корнер. По-късно и Райън Макайду разтресе рамката на вратата с опасен диагонален изстрел.

В заключителните минути Интер се прибра по-дълбоко в защита, разчитайки основно на контраатаки, като Леонардо Бовио също отправи опасен удар, блокиран в последния момент.

След като в редовното време победител не беше излъчен, се стигна до изпълнение на дузпи, при които Интер се оказа по-точен и стигна до успеха в престижната проверка срещу Манчестър Сити.

#ФК Манчестър Сити #Интер

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