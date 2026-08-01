Съборът на Бузлуджа: БСП е започнала подготовка за нов партиен устав

Българската социалистическа партия отбеляза 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния си събор на Бузлуджа.

Председателят на партията Крум Зарков заяви, че БСП има бъдеще, очерта план за възстановяването ѝ и обяви подготовката на нов партиен устав.

Пред събралите се хора на „Бузлуджа“ председателят на БСП каза, че партията се събира тази година, за да постави началото на своето възстановяване. Крум Зарков призова за край на вътрешните разделения и подчерта, че успехът на левицата зависи от колективните усилия.

Крум Зарков, председател на БСП: „Толкова много председатели, че останахме без избиратели. Стига! Единственото автентично лидерство вляво е колективното лидерство. Ние или ще успеем заедно, или ще се провалим поотделно и е крайно време да го разберем.“

Той призна, че партията е допускала грешки, за които е понесла политическа санкция. Зарков очерта и трите основни стъпки, върху които ще стъпи процесът по възстановяване на БСП.

Крум Зарков, председател на БСП: „Ние допускахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Няма нужда да се сърдим и цупим, а трябва да се разберем. Има три думи, които са моят план за възстановяване, ако вие ги приемете. Това са консолидация, организация и реализация.“

Лидерът на БСП обяви още, че ще внесе проект за нов устав на партията, който да бъде съобразен с настоящата партийна ситуация и съвременната политическа среда. Документът трябва да бъде приет до края на годината.