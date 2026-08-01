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Сменят шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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булгартрансгаз българия гърция работят свързване водородните мрежи
Снимка: Архив/БГНЕС
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Направени са промени в ръководството на газовия оператор "Булгартрансгаз". По информация на БНР Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър.

Сменени са и други членове на Управителния съвет. Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години.

Решението за рокадите е взето от Надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър.

Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества.

#Рокади #сменен директор #"Булгартрансгаз" #новини в Метрото

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