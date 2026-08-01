Засилен трафик към Гърция: Катастрофа между два камиона затрудни движението през Кресненското дефиле

Натоварено е движението по пътя за Гърция в първия ден на август. Интензивният летен трафик към южната ни съседка беше допълнително затруднен заради катастрофа между два тежкотоварни автомобила в района на Кресненското дефиле. При инцидента няма сериозно пострадали, а движението се регулира от полицейски екипи.

В Кресна трафикът е изключително натоварен и в двете посоки. Преминаването през дефилето става бавно, като разстоянието от Симитли до Кресна – около 22 километра – се изминава за близо час.

Заради увеличения поток от автомобили към Гърция полицейски екипи са разположени по трасето и подпомагат движението. Служители на реда регулират преминаването при светофара в Кресна, за да ограничат образуването на допълнителни задръствания.

Очаква се трафикът към южната ни съседка да се увеличава през целия ден, тъй като започва активният летен сезон и все повече туристи се отправят към гръцкото крайбрежие.

Около 9 часа в района на Ханчетата в Кресненското дефиле е станала катастрофа между тежкотоварен камион и цистерна. При произшествието са нанесени само материални щети. Полицията бързо е извела двете превозни средства в отбивка, за да не се стигне до пълно блокиране на движението.

Към момента преминаването през Кресненското дефиле остава затруднено, като се очаква по-късно да бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили, което допълнително да облекчи трафика.

Шофьорите, които пътуват към Гърция, трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските екипи.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова.