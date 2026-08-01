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„Лято на паветата“: Без коли по „Цар Освободител“ през уикендите на август

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Снимка: БТА
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От днес до края на месеца всеки уикенд булевард "Цар Освободител" в София става изцяло пешеходна зона.

Всеки уикенд през август жълтите павета в София ще бъдат пешеходни. Зоната обхваща участъка между площад „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски" и ще бъде пешеходна от 6 часа в събота до 22 часа в неделя. Така от Столична община искат да дадат повече място за разходки и градски живот на столичани. Изборът на периода не е случаен, тъй като август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик. Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Раковски“ и при пл. „Народно събрание“. Има промяна и в спирките на нощния градски транспорт, като той ще преминава по бул. "Княз Александър Дондуков". В инициативата се включва и Националният етнографски музей, като ще работи със свободен вход между 10 и 12 часа.

Ирина Дакова - заместник-кмет по направление "Култура и туризъм": "Това е една пилотна инициатива на Столична община - "Лято на паветата", с която наистина се надяваме, че не само ще доставим удоволствието на гражданите, а и на гостите на града да имат свободен достъп пешеходен в града ни, но и все пак да подобрим качеството на въздуха и шумовия фон, което е свързано и с качеството ни на живот. Смятам, че лятото е активен период туристически за гости на града. Надявам се, че те ще бъдат основният ползвател и ще оценят това нещо, но, разбира се, приветствам и подканям всички наши съграждани да се разходят със семействата си, с кучетата си, с колелата си, и да преживеят града по един различен начин, който е далеч от трафика на колите, далеч от техния шум, без викове, без съобразяване, град за гражданите, град за хората. Надявам се, че неудобствата ще бъдат доста по-малко от предимствата."

Снимки: БТА

"Готина идея честно казано. Малко, сигурно хората с колите, няма да са толкова щастливи. Повече пешеходни пространства винаги е бонус и за туризъм и да се чувстваме по-добре в нашия град.
Имаме нужда от повече пешеходни пространства наистина и повече места, на които можем да се разхождаме безпритеснението, че колите са навсякъде."

"Аз живея наблизо и не ми е много удобно честно да ви кажа. Смисъл за логистика за автомобил няма да ми е окей."

Северина Магушева, Милена Найденова: "Сега сме тръгнали на разходка с децата. Много се радваме от тази идея, че няма да има движение и ще бъде по-спокойно. Поне по центъра мисля, че трябва да се насладим на градската си среда по най-подобаващият начин."

Вижте повече в прякото включване на стажант-репортерът Яна Тодорова.

#Лято на паветата #София #пешеходна зона

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