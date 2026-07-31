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Хулио Веласкес: Хевертон Сантос е картотекиран и може да дебютира срещу Септември

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Спорт
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Старши треньорът на Левски говори за успеха на отбора в Европа, новото попълнение Хевертон Сантос и двубоя със Септември

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
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Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде редовната си пресконференция преди домакинския мач със Септември за първенство.

Двубоят е в събота, 1 август, от 19:00 часа.

"Нормално е настроението да е приповдигнато и това да подобри атмосферата в съблекалнята. Това, което постигнахме, е много хубаво, тъй като не е правено от много години. Сега остава да видим в кой точно турнир ще продължим в груповата фаза. Но това е приключило за мен и съществува само мачът със Септември утре. Много е важен и нямам никакво съмнение, че ще бъде труден. Трябва да сме способни да управляваме процесите от Румъния. Трябва да се съобразим с противника, който предлага интересни неща с топка и без. Ако не влезем концентрирани, ще ни затрудни. Противникът има стил на игра и динамика. Трябва да изиграем мача така, както трябва", бяха първите думи на испанеца.

Наставникът благодари за отношението към него в България.

"Както и друг път съм споменавал, не сега, а още от първия ден съм усетил уважението на абсолютно всички в България. Това предизвиква у мен единствено благодарност към всички хора. Но е и задължаващо и увеличава отговорността ми. Единствено за това искрено и топло отношение мога само да съм благодарен и това ме прави горд", каза старши треньорът.

Специалистът посочи играчите с проблемите в тима.

"Сангаре, който онзи ден не игра, защото в последната част на тренировката, получи малък проблем. Оливер Камдем, Стипе Вуликич и Кирилов са контузени, ситуацията с тях е ясна. Да видим днес как ще дойдат днес всички останали футболисти, които се намират с процес на възстановяване и почивка", поясни той.

Новото попълнение на "сините" Хевертон Сантос може да дебютира срещу Септември.

"Клубът ми потвърди, че е картотекиран. Оттук насетне той е един от нас, дошъл е да помага. Трябва да покаже на терена това, заради което е дошъл. Чисто човешки план той представлява фигурата, която търсим. Той е добър професионалист, с добри черти на характера, считам, че ще се впише добре. Относно спортно-технически качества, трябва да вземем предвид контузията на Камдем, както и огромния брой мачове. Клубът намери още една опция на този пост. От него зависи да покаже какво може. Може и утре да го видите няколко минути. Разбира се, трябва да влезе в динамиката на тима, но може да се окаже опция", добави Веласкес.

Треньорът отличи представянето на българските тимове в Европа.

"Мнението ми е ясно - не би трябвало да мисля нищо относно начина на игра. Но ако и четири български отбора можеха да продължат, би било много добре, отвъд съперничеството. Колкото повече тимове могат да играят, толкова по-добре - заради точките и ранкинга. Разбира се, това ще вдигне и нивото на националното първенство и придава добавено стойност на българския футбол", смята Веласкес.

Светослав Вуцов стана баща на момиченце преди ден.

"Много са радвам за Вуцов и семейството му. Всичко при него се развива добре. Както му казах и на него, това е най-хубавото нещо, което може да му се случи в живота. Вчера имаше възможност да го освободим от заниманието, но въпреки това той не пропусна заниманието и бе наравно с останалите. Щастлив и доволен е", каза Хулио Веласкес.

#Хулио Веласкес

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