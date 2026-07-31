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ФИФА ще продължи с процеса на консултации относно плановете за продажба на дялове

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Спорт
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Световната футболна централа планира да създаде дъщерно дружество с капитал от 20 милиарда долара

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Снимка: AP Photo
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Световната футболна централа (ФИФА) обяви в петък, че ще продължи с "процеса на консултации за привличане на частни инвестиции за световното първенство и другите си турнири", въпреки острата реакция срещу предложението, водена от УЕФА. Световната футболна федерация обяви във вторник, че планира да създаде дъщерно дружество с капитал от 20 милиарда долара, което да управлява световното първенство и другите й събития, като предлага на външни инвеститори дялово участие до 20%. Според плана ФИФА ще създаде FIFA Forward Enterprise, което да контролира търговските дейности и провеждането на събитията, съобщи Ройтерс.

Предложението предизвика остра критика от страна на регионалните конфедерации, които заявиха, че са били изненадани от плана за привличане на частни инвеститори в спорта.

"Планираният от нас процес на консултации беше нарушен от неточни медийни репортажи. Ще продължим с този процес на консултации, за да гарантираме, че всяка членска асоциация (MA) има възможността да изрази своя глас въз основа на фактите", заяви ФИФА в изявление.

Европейската футболна федерация УЕФА, която обвини ФИФА, че излага "душата" на спорта на продажба, гласува в четвъртък да бойкотира всички турнири на ФИФА, заедно с 55-те си членки.

"Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА би обмислила някога", заявиха от ФИФА.

"Всеки има право да изрази своето несъгласие и да потърси допълнителни разяснения, но нито една организация не може да претендира, че представлява всички 211 членски асоциации по света. На всяка членска асоциация трябва да се даде възможност да разгледа предложението и да има думата при определянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на ФИФА", се казва в позицията на институцията.

КОНКАКАФ и нейните 41 членски асоциации също отхвърлиха предложението на ФИФА за продажба на дялове от световното първенство по време на среща в четвъртък, но не стигнаха дотам да последват плана на УЕФА за бойкот на световното първенство. Регионалният блок за Северна Америка, Централна Америка и Карибите заяви, че неговите членове са изразили "дълбока загриженост" относно липсата на надлежна процедура по отношение на предложението, краткия срок и отсъствието на каквато и да е проверка или одобрение от съответните управителни органи на ФИФА.

"Дискусията потвърди необходимостта от по-голяма прозрачност и добро управление", заяви КОНКАКАФ в прессъобщение.

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#Световна футболна централа (ФИФА)

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