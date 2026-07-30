Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство с Апоел

Лудогорец отпадна от квалификациите на Лигата на конференциите от Апоел Тел Авив. "Орлите" отстъпиха с общ резултат 2:4, след загуба с 0:2 като гост и равенство 2:2 на родна земя.

Гостите откриха резултата на стадион "Хювефарма Арена" в Разград в 16-ата минута. Емануел Боатенг стреля от движение след извеждащо подаване в наказателното поле на Омри Алтман.

След половин час игра Квадво Дуа изпрати топката в противниковата врата, но попадението не бе зачетено заради засада.

Разградчани получиха дузпа в 38-ата минута за игра с ръка на Фернан Майембо, след изстрел на Сон. Зад бялата точка застана Квадво Дуа, но Асаф Цур изби изпълнението му.

Възпитаниците на Томас Райс възобновиха равенството 77 секунди след началото на втората част. Бърнард Текпетей изпрати топката в долния далечен ъгъл с шут извън пеналтерията.

Домакините стигнаха до обрат 7 минути по-късно. Алберто Салидо се разписа с удар по земя в близкия ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

Гостите отново установиха контрола над срещата в 58-ата минута с втори гол. Винисиус Ногейра не изчисти добре центриране в пеналтерията на Роуи Алкукин и топката отиде на пътя на Емануел Боатенг, който удвои головата си сметка.

Став Туриел имаше добра възможност да възстанови преднината на израелците, но стреля в страничната греда.

За гостите цял мач изигра българинът Андриан Краев.

Лудогорец пропуска участие в групова фаза на европейски турнири за първи път от 11 години. "Зелените" приключват участието си в евротурнирите след само два изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовския Милсами.

В следващия кръг Апоел Тел Авив ще срещне ГКС Катовице, който отстрани Жилина с общ резултат 4:3.