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Лудогорец преследва подвиг срещу Апоел Тел Авив

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Орлите“ трябва да заличат пасив от два гола, за да запазят европейската си мечта жива, а Томас Райс и Филип Калоч вярват, че обратът е възможен

Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец излиза тази вечер от 21:00 часа на стадион "Хювефарма Арена“ срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. 14-кратният шампион на България е притиснат до стената след поражението с 0:2 в първия двубой и се нуждае от впечатляващ обрат, за да продължи европейския си път.

Разградчани трябва да спечелят с поне три гола разлика, за да се класират директно за следващата фаза. Победа с два гола ще прати срещата в продължения, а всеки друг резултат ще означава край на участието на "орлите“ в европейските клубни турнири още в края на юли.

Лудогорец влиза в двубоя с доза самочувствие след успеха с 2:0 над Дунав в Първа лига, докато Апоел Тел Авив пристига в Разград по-свеж, след като не игра официален мач през уикенда. Израелският шампион ще бъде подкрепян и от сериозна агитка, като се очаква около 1200 негови привърженици да бъдат по трибуните.

Старши треньорът Томас Райс е убеден, че отборът му е извлякъл нужните поуки от първата среща. Германският специалист разкри, че щабът е направил детайлен видеоанализ на поражението и футболистите вече са наясно какво трябва да бъде променено.

"Направихме си анализа и се надявам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза. Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим. Ако не вярваме, че ще продължим, по-добре изобщо да не излизаме на терена“, заяви Райс.

Наставникът призна, че все още се нуждае от време, за да наложи идеите си след назначението си непосредствено преди европейските мачове, но вече вижда положително развитие в играта на своя тим.

Оптимизъм демонстрира и полузащитникът Филип Калоч, който е убеден, че Лудогорец има качествата да навакса изоставането.

"Не бяхме достатъчно опасни в последната третина и допуснахме два гола след наши грешки. Вярвам, че на наш терен ще покажем друго лице. Ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена? Във футбола няма нищо невъзможно. Убеден съм, че можем да спечелим с три чисти гола“, коментира чешкият халф.

Райс няма да може да разчита на контузените Кайо Видал, Ерик Маркус и Дерой Дуарте, както и на новите попълнения Хосам Абделмаджид, Михаил Полендаков и Натан, които не са картотекирани за турнира. Същевременно е възможно това да бъде последният мач на Петър Станич с екипа на Лудогорец, тъй като сръбският полузащитник е все по-близо до трансфер в Олимпиакос.

При успех и класиране напред Лудогорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жилина - ГКС Катовице, като словашкият тим има аванс от 2:1 след първата среща. За "орлите“ обаче всички сметки минават през една-единствена задача - да сътворят обрат пред собствена публика и да запазят мястото си в европейските клубни турнири.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Апоел Тел Авив #ПФК Лудогорец

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