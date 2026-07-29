Томас Райс: Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите – 0:2 от Апоел Тел Авив в Унгария, и се надява всички играчи да са си взели поуките.

Реваншът е в четвъртък, 30-и юли от 21:00 часа, а главен съдия ще бъде Саят Карабайев, а ще му помагат Алексей Долгих и Сергей Калачьов. Четвърти съдия е Георги Чеховски.

„Първото е да минимализираме грешките, да защитаваме нашата врата и да вкарваме голове. Направихме си анализа и се надявам, че всички са разбрали какво трябва да направим, за да минем в следващата фаза“, започна германският наставник на 14-кратните шампиони на България на пресконференция по повод утрешната среща.

Райс продължава да обяснява, че му е нужно време, за да се адаптира, а и играчите към него, но вече вижда положителна промяна.

„Все пак този с Дунав беше трети за мене и втори в първенството, а през второто полувреме беше много по-добре от първото. Вече знаем какво трябва да направим в третата третина и какви решения да взимаме. Знаем какви проблеми имаме и как да ги решим. Доволен съм от второто полувреме с Дунав, определено“, допълни наставникът.

От 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европйски турнири.

„Първата среща с Апоел все пак беше моят втори мач. Не е лесно да се смени треньора пет дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре е да не излизаме във втория мач. Мачът ще се играе 90 минути. Вярваме, че ще изиграем добър мач и ще бъде успешен мач. Дали сме нови изисквания относно тактика и се надявам, че утре ще покажем, че можем да го направим“, вярва германецът.

След това обясни и какви са конкретните му тактически изисквания към играчите.

„Аз имам моята система на игра, макар да нямахме достатъчно време, за да я тренираме. Но играчите я усещат. Ако започнем 4-3-3, можем да се променим 4-2-3-1 и тя се променя в зависимост от това дали противниците играят в течение на срещата с двама халфове 6-ци или двама халфове 8-ци. Но това е моята система на игра и ние ще се придържаме към нея“, твърди специалистът.

Той добави, че за момента всички в групата му са здрави, но от 17:00 часа има последна тренировка и на нея ще се види какъв състав ще бъде избран, както и кои хора ще седнат на пейката. Радостното било, че виждал всички да имат желание да играят.

Пасив от 0:2 в първата среща прави реванша доста труден. На този фон Райс беше попитан дали евентуално първенството няма да се превърне в приоритет №1 за него и за хората му.

„Всеки турнир е важен за клуба, който има толкова успехи в миналото. Трябва да сме силни навсякъде, но не е лесно. Всеки турнир е важен за нас. Да, искаме да бъдем шампиони, една от целите. Но имаме много цели. Но утре първо ни предстои мач от Европа. Да, шампионата е ежедневие, миналата година тимът не е станал шампион, но сега имаме тази цел. Както и да вземем Купата и да минем напред в Европа“, допълни треньорът.

Сръбският плеймейкър Петър Станич беше една от темите на отбора и около отбора до момента с неосъществения трансфер в гръцкия Олимпиакос. Райс беше попитан как ситуацията се е отразила на мотивацията и на концентрацията му.