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Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата "Развитие на регионите"

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До края на годината България трябва да заяви пред Европейската комисия изпълнени разходи за 800 милиона евро, в противен случай средствата са били застрашени от загуба. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след решение на Министерския съвет за приемане на план за действие за спасяване на средствата по оперативна програма „Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., съобщи на брифинг вицепремиерът Атанас Пеканов след заседание на кабинета.

По думите му програмата е с много ниско ниво на изпълнение – пет години след началото ѝ са договорени около 50% от средствата, а разплатените са под 10%.

„Ако не бяхме приели този план днес, щяхме да загубим тези 800 милиона евро“, заяви Пеканов.

Той посочи, че решението предвижда ускоряване на изпълнението на програмата и финансиране на проекти, които са в напреднал етап и отговарят на европейските изисквания.

"Те включват различни проекти, които са в напреднал етап на изпълнение и за които знаем, че отговарят на всички европейски изисквания. Мерките включват осигуряване на финансиране за детската болница в Бургас, която вече е в напреднал, почти завършен етап. Те включват и осигуряване на ресурс по общинската програма за проекти, които са в напреднал стадий на изпълнение и отговарят на европейските изисквания", съобщи вицеоремиерът.

Пеканов заяви, че е прекратена процедура, при която са били установени манипулации, за които България е получила сигнали и от европейските институции.

"Няма да има субективизъм и няма да се защитават интересите на отделни субекти", каза той и допълни, че добросъвестните компании ще получат възможност за финансиране чрез нова процедура.

По думите му планът включва и около 500 милиона евро за въглищните региони по Фонда за справедлив преход. Средствата са предназначени за рекултивация и рехабилитация на минни терени, изграждане на индустриални зони, привличане на инвеститори и други стратегически проекти.

"Тези средства са гарантирани както за рекултивацията и рехабилитацията на минните терени, така и за други стратегически проекти – индустриални зони, привличане на инвеститори и други подобни дейности. Конкретните параметри ще бъдат финализирани в разговори и съгласувани с Европейската комисия", каза Пеканов.

"Само си представете колко бавно се изпълнява тази европейска програма. За пет години сме поискали от Брюксел общо 120 милиона евро. А сега, за оставащите пет месеца до края на годината, за да не загубим средствата, трябва да поискаме 800 милиона евро", допълни той.

Пеканов благодари на министъра на регионалното развитие Иван Шишков и на екипа на ведомството за предприетите спешни мерки и активната комуникация с Европейската комисия и бизнеса.

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