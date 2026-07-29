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Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова

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Снимка: БНТ
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В Кочани започна заседание по делото срещу Ива Михайлова - история, която ви разказахме само по Българската национална телевизия. От октомври момичето не може да напуска родния си град, въпреки че е пострадало при катастрофа и се нужда от лечение.

В първите около два часа от началото на заседанието въпросителните и противоречията стават все повече, а отговорите на въпросите все по-малко.

Най-напред от прокуратурата представиха справка, издадена от пътната служба в Щип според която в платното, в което се е движила Ива, ограничението било 60 км/ч, а в насрещното движение 80 км/ч. Това е на фона на представен документ от същата служба в предишното съдебно заседание, в което се твърдеше, че в целия участък ограничението за движение е 90 км/ч.

Не става ясно откъде идват тези противоречия. Това даде повод на защитата на Ива Михайлова да възрази срещу приемането на това доказателство.

Започна разпитът и на първия свидетел - човек, който се е возил в автомобила, ударил се с колата, управлявана от Ива Михайлова. Неговите показания също са доста противоречиви, тъй като не помни какво е работил към момента, в който е станала катастрофата, но помни, че са пътували от Скопие към Берово. Отказа да кажа обаче при кого са отивали да работят в Берово, както и не помни какви строителни материали и винкели са превозвани в пътническото купе на автомобила.

Този въпрос е изключително важен, заради настъпилата смърт на единия от возещите се в този автомобил.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#дело Ива Михайлова #противоречия #показания #заседание

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