Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България

Ива Михайлова от Кочани е на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно.

Ива Михайлова: „В същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти.“

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него.

Ива Михайлова: „Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода.“

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите ѝ нямало почти нищо.

Ива Михайлова: „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в "Аджъбадем" в Скопие.“

В болницата преценили, че Ива трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята ѝ на пост застават трима полицаи, спомня си тя.

Ива Михайлова: „Дойде полиция, взеха ми българския и македонския паспорт.“

Ива казва, че ѝ е забранено да напуска Кочани. И споделя, че от травмите има усложнения.

Ива Михайлова: „Имам счупени прешлени, L5, а L4 – спукан.И.Н.“ – Всъщност ти имаш проблем с движението на левия крак? - „Да. Парализира се от време на време. Тя е такава частична параплегия. И колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре. И точно тази интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел. В Македония даже не са чували за такова нещо.“

Подала молба да се лекува в България. Казва, че приложила препоръка от невролог и медицинска експертиза.

Ива Михайлова: „И те ми отказаха, втори път пуснахме края на март, като невролог ми назначи тази хирургическа интервенция, която може да се направи в държавите, в които казах. Те пак ми отказаха.“

Изпратихме въпроси за разследването до прокуратурата в Република Северна Македония. Отговор до момента не сме получили. Ива твърди, че преди две седмици е получила предложение за обвинение и съобщение, че ще има дело на 6 юли.







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