Проверяват за изтичане на отпадни води в река Чая

Проверка за изливане на фекални води в коритото на река Чая в Асеновград извършиха екоинспектори. Сигналът е подаден миналата седмица. Установено е, че е запушен дъждопреливник от канализационната мрежа в резултат на което са изтекли част от отпадните води на града в реката.

На място проверяващите екипи са установили тръба, от която изтичат отпадни води в река Чая. Усещала се и силна миризма.

"Аз живея наблизко тук. Всеки ден идвам тук и все си мирише. Непрекъснато." Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград: "Когато беше установен проблемът с водата ,видно и от уханията, които са съответно, че това е битово фекална вода, която РИОСВ констатираха по съответния ред." Васил Узунов, директор Басейнова дирекция "Източнобеломорски район": "Изтичат отпадъчни води видимо от битов характер. Тъй като оттам не би трябвало да изтичат такива ние взехме проби както от река Чая, преди и след тръбата, така и от самата тръба като общо взето това което се вижда от полевите показатели няма съществена разлика от пробите над и под заустването на тръбата."

Проблемната тръба служи за отвеждане на дъждовни води и е монтирана при изграждане на Водния цикъл на Асеновград.

Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград: "Това нещо е преливане на битовофекална вода там където трябва да се изливат дъждовните води, понеже канализациите в България са смесени. Това с съоръжение е направено така, че когато дойдат големите количества дъжд от дъждовна вода, отдолу се утаява тежкият отпадък. Той си върви отдолу, а в горният участък прелива чистата дъждовна вода, която се отвежда в реката."

От ВиК са установили причината за запушения преливник и са я отстранили.

инж. Йордан Чемишев, ВиК - Пловдив: "Това се дължи на изхвърлени нерегламентирани твърди отпадъци в канализацията, които са запушили самия преливник. Множество мокри кърпички, неразтворими твърди битови отпадъци. Просто самите потребители изхвърлят така използват канализацията за сметопровод."

До дни предстои да излязат резултатите от пробите на екоинспекцията, а течът от тръбата вече е отстранен.