БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват за изтичане на отпадни води в река Чая

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проверка за изливане на фекални води в коритото на река Чая в Асеновград извършиха екоинспектори. Сигналът е подаден миналата седмица. Установено е, че е запушен дъждопреливник от канализационната мрежа в резултат на което са изтекли част от отпадните води на града в реката.

На място проверяващите екипи са установили тръба, от която изтичат отпадни води в река Чая. Усещала се и силна миризма.

"Аз живея наблизко тук. Всеки ден идвам тук и все си мирише. Непрекъснато."

Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград: "Когато беше установен проблемът с водата ,видно и от уханията, които са съответно, че това е битово фекална вода, която РИОСВ констатираха по съответния ред."

Васил Узунов, директор Басейнова дирекция "Източнобеломорски район": "Изтичат отпадъчни води видимо от битов характер. Тъй като оттам не би трябвало да изтичат такива ние взехме проби както от река Чая, преди и след тръбата, така и от самата тръба като общо взето това което се вижда от полевите показатели няма съществена разлика от пробите над и под заустването на тръбата."

Проблемната тръба служи за отвеждане на дъждовни води и е монтирана при изграждане на Водния цикъл на Асеновград.

Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград: "Това нещо е преливане на битовофекална вода там където трябва да се изливат дъждовните води, понеже канализациите в България са смесени. Това с съоръжение е направено така, че когато дойдат големите количества дъжд от дъждовна вода, отдолу се утаява тежкият отпадък. Той си върви отдолу, а в горният участък прелива чистата дъждовна вода, която се отвежда в реката."

От ВиК са установили причината за запушения преливник и са я отстранили.

инж. Йордан Чемишев, ВиК - Пловдив: "Това се дължи на изхвърлени нерегламентирани твърди отпадъци в канализацията, които са запушили самия преливник. Множество мокри кърпички, неразтворими твърди битови отпадъци. Просто самите потребители изхвърлят така използват канализацията за сметопровод."

До дни предстои да излязат резултатите от пробите на екоинспекцията, а течът от тръбата вече е отстранен.

#изтичане на отпадни води #река чая #Асеновград #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Моторист загина при катастрофа във Варна
4
Моторист загина при катастрофа във Варна
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
5
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
6
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

През август в София започва "Лято на паветата"
През август в София започва "Лято на паветата"
От началото на август започва кампанията „Зелени библиотеки в парковете на София – 2026“ От началото на август започва кампанията „Зелени библиотеки в парковете на София – 2026“
Чете се за: 02:47 мин.
Критично ниското ниво на Дунав край Ряхово разкри останки от мамут Критично ниското ниво на Дунав край Ряхово разкри останки от мамут
Чете се за: 00:45 мин.
Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за престъпления от лица с имунитет Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за престъпления от лица с имунитет
Чете се за: 01:37 мин.
С риск за живота си: Деца мотористи се включиха в гасенето на пожара в Логодаж С риск за живота си: Деца мотористи се включиха в гасенето на пожара в Логодаж
Чете се за: 02:37 мин.
Готови ли са властите във Варна за борбата с горски пожари? Готови ли са властите във Варна за борбата с горски пожари?
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо срещу...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за...
Чете се за: 01:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ