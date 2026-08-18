БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дим от пожарите в Сърбия стигна до Кюстендилско,...
Чете се за: 01:27 мин.
Столичната община следи ситуацията със задимяването над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На критичния минимум: Детските гастроентеролози у нас са едва 17

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Без детски гастроентeролози и нефролози са областите в почти цяла България. По данни от Националната здравноинфрмационна система едва 39-ма души в страната са придобили тези специалности. Те праиткуват основно в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен. Димитрийка Джамова от Пазарджик е майка на близначки. През февруари косата на едната ѝ дъщеря започва да капе.

Димитрийка Джамова: „Не бяха категорични, че е алопеция. Не знаеха какво да се прави. Като я къпех, падаха с кичури коса. И така ставаше все по-зле.“

В Пазарджик няма детски ендокринолог. В Пловдив не могли да помогнат на момичето. През юни в детското отделение на столичната болница „Лозенец“ поставят диагноза. Лечението изисква чести пътувания до София.

Димитрийка Джамова: „За мен лично е голям проблем. Нямаме такъв достъп. Хора с такива заболявания да имат адекватно лечение.“

Семейства от цяла България пътуват за консултация и лечение в единствените клиники по детска гастроентерология и нефрология в специализираната педиатрична болница в София. Доктор Кирова и доктор Бозаджиева са сред малкото специализанти в тях.

д-р Спасия Кирова, специализант по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Трудна е специалността. Трудна е, не всеки би искал да поеме риск. Много сме натоварени. Има деца от цялата страна. Капацитетът на отделението е почти постоянно запълнен.“

д-р Лилия Бозаджиева, педиатър, специализант по детска нефрология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Засяга доста редки случаи с животозастрашаващи състояния. Предполагам, че това е част от липсата на желание сред повечето хора. Това, че са тежки случаите, по-скоро ми дава мотивация да научавам повече.“

От Педиатричната асоциация казват, че проблем за България е неравномерното разпределение на детските специалисти.

доц. Йорданка Узунова, началник на детска клиника в УМБАЛ „Лозенец“, секретар на БПА: „Това, че ще има много специалисти, не значи, че ще се подобри диагностичният и лечебният процес в детската възраст. Тесният специалист трябва да се занимава с някакво сериозно тежко заболяване. А това, че едно дете го боли корем, това трябва да се разрешава този проблем от педиатъра.“

Решението на проблема зависи от държавата.

доц. Йорданка Узунова, началник на детска клиника в УМБАЛ „Лозенец“, секретар на БПА: „Трябва да има политика, къде, на какво място да се разпредели, на какви места трябва да има по-тесните специалности. Да се подготвят хора, да бъдат стимулирани да отидат там.“

д-р Спасия Кирова, специализант по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Пациентопоток да има, добра медицинска грижа като условия и база за обучение. Специалисти, които да ги обучават, и база, в която да работят след това. Заплащането е друга тема.“

От Министерството на здравеопазването казват, че за преодоляване на териториалния дисбаланс всяка година определят места за специализанти, финансирани от държавата, в специалности с недостиг на кадри.




#детски гастроентеролози

Последвайте ни

ТОП 24

Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
1
Изведоха от реанимация 5-годишното дете от Монтана
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
2
Минералната вода в Добринище: Една чаша вода и много сламки в нея
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в Харковска област
3
Украйна атакува района на Москва: 10 загинали при руски удари в...
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
4
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия
5
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79
6
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Здраве

Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването
Николай Трифонов е назначен за заместник-министър на здравеопазването
Грижа цял живот: Медицинска сестра от Бяла посвещава 50 години на малките пациенти Грижа цял живот: Медицинска сестра от Бяла посвещава 50 години на малките пациенти
Чете се за: 03:07 мин.
Историческа операция: Лекари от ВМА трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек Историческа операция: Лекари от ВМА трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек
Чете се за: 03:07 мин.
Риск за стотици болни: От 2 месеца по аптеките липсва лекарство за лечение на множествена склероза Риск за стотици болни: От 2 месеца по аптеките липсва лекарство за лечение на множествена склероза
Чете се за: 02:50 мин.
МЗ променя заплатите на болничните директори: Размерът им ще зависи от резултатите МЗ променя заплатите на болничните директори: Размерът им ще зависи от резултатите
Чете се за: 03:02 мин.
Две са кандидатурите за управител на НЗОК, една - за подуправител Две са кандидатурите за управител на НЗОК, една - за подуправител
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла Западна България
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Локализиран е големият пожар в района на сметището край Дупница Локализиран е големият пожар в района на сметището край Дупница
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Социалните служби са работили с част от децата, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив Социалните служби са работили с част от децата, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас се готви да покаже историята, културата и традициите в региона "Евровизия 2027": Бургас се готви да покаже историята, културата и традициите в региона
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Пет лешояди са отровени в Национален парк "Централен Балкан"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас върна в ареста бившия шеф на ВиК –...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мащабен ремонт на ГКПП „Капитан Андреево“: Ще се...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ