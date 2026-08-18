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Барселона обяви трансфера на Родри

Станко Димов от Станко Димов
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Европейски футбол
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Испанският национал подписа договор до 2030 г.

Родри Барселона
Снимка: Официален сайт / www.fcbarcelona.com
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Барселона официално привлече Родри от Манчестър Сити, като испанският национал подписа договор с каталунския клуб до 30 юни 2030 година.

Родриго Ернандес Касканте, както е пълното име на 30-годишния футболист, е роден в Мадрид и играе на позицията дефанзивен полузащитник. Испанецът е считан за един от най-добрите футболисти в света на своята позиция, като се отличава с отлична тактическа грамотност, спокойствие с топката, прецизни подавания и умение да печели притежанието.

Родри преминава през школата на Атлетико Мадрид, но завършва развитието си във Виляреал, където прави и дебюта си в Ла Лига. Силните му изяви връщат вниманието на Атлетико и през 2018 г. той отново облича екипа на мадридчани.

Само година по-късно Манчестър Сити го привлича и именно на „Етихад“ Родри се превръща в една от ключовите фигури на отбора. С английския клуб той печели редица трофеи, сред които титли от Висшата лига, Купата на Англия и Шампионската лига през 2023 г. Именно Родри вкарва победния гол във финала срещу Интер, донесъл на Сити първата европейска клубна титла в историята.

Със значима роля е и кариерата му с националния отбор на Испания. Родри е част от състава, спечелил европейското първенство през 2024 г., а същата година получава и най-престижното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“.

По-късно полузащитникът има ключов принос и за триумфа на Испания на световното първенство, където е избран за най-добрия футболист на турнира и получава „Златната топка“ на Мондиала. В състава на световните шампиони са и осем футболисти на Барселона.

Родри е известен най-вече с изключителното си разбиране на играта. Той умее да предвижда действията на съперника, да възстановява притежанието и да организира атаките с впечатляваща точност. Въпреки дефанзивната си позиция, испанецът често се включва в нападение и е способен да отбелязва важни голове.

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#ФК Манчестър Сити #Родри #Барселона

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