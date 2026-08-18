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Родри пристигна в Испания, за да осъществи трансфера си в Барселона

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Полузащитникът, който досега бе част от Манчестър Сити, ще бъде обявен за ново попълнение след преминаването на медицински прегледи.

първоначалната оферта барселона родри била отхвърлена манчестър сити
Снимка: БТА
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Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския гранд на стойност 65.4 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес, пише агенция ДПА

30-годишният футболист заяви на летище Ел Прат, че за него е „сбъдната мечта“ да играе на „Ноу Камп“.

„Много съм щастлив да съм тук. Бяха няколко интензивни дни, но се радвам, че всичко е наред. Да играя за Барселона е сбъдната мечта за мен. Нямам търпение да се събера със съотборниците си, повечето от които познавам от националния отбор, така че сега е време да работя усилено и да дам най-доброто от себе си. Стремим се към Шампионската лига, стремим се към всичко, което ни се изпречи на пътя“, коментира Родри пред репортерите.

Полузащитникът, който спечели световната титла с Испания това лято, влезе в последната година от договора си на стадион „Етихад“ и беше обект на интерес както от Барселона, така и от големия местен съперник Реал Мадрид.

Ако всичко мине по план с медицинските прегледи на Родри, подписването на договора може да бъде обявено по-късно същия днес, като официалното представяне е насрочено за сряда.

В Манчестър Сити се надяваха да задържат Родри, а мениджърът Енцо Мареска го определи като „топ футболист“ и заяви: „Всички отбори се нуждаят от Родри“ след мача за Къмюнити Шийлд в неделя.

#ФК Манчестър Сити #ФК Барселона #Родри

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