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Обстановката в Близкия изток: Мисия на зетя на Тръмп, нисък рейтинг на американския президент

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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обстановката близкия изток мисия зетя тръмп нисък рейтинг американския президент
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите между Съединените щати и Иран нито се провеждат, нито са планирани, но че Ормузкият проток е отворен. Той дори го определи като нова американска територия на карта в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Иран обаче обяви, че протокът ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение. Доналд Тръмп заяви, че преговори с Иран не се водят.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Военноморската блокада остава в пълна сила. Ормузкият проток е отворен и функционира. Всички водни мини са премахнати или взривени.“

Тръмп заплаши да атакува Оман, който преговаря с Иран за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Американският президент публикува карта в социалната си мрежа „Social Truth“, показваща протока и описваща го като „нова американска територия“. В същото време одобрението за него сред американците падна до рекордно ниското ниво от 33 процента, сочи проучване на „Ройтерс/Ипсос“. Техеран настоява Вашингтон да изпълни поети ангажименти.

Мохамед Бакер Галибаф, главен преговарящ от Иран: „Ормузкият проток няма да бъде отворен отново докато Америка не изпълни ангажиментите си по меморандума за разбирателство. Това включва освобождаване на замразени активи, премахване на петролните санкции, прекратяване на заплахите и военните операции и други условия, на които Америка се е съгласила.“

Зетят на Тръмп и негов пратеник Джаред Къшнър обяви, че Доналд Тръмп е готов да постигне споразумение с Иран, ако Ислямската република се откаже да разработва ядрени оръжия. Относно Газа, Къшнър е заявил на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Белият дом иска Израел да предприеме „малки стъпки“ в анклава, за да провери дали ангажиментът на Хамас да започне разоръжаването е истински. Това съобщи порталът „Аксиос“, като се позовава на американски представител.

#мисия на зетя #на Доналд Тръмп #Близък изток #обстановката

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