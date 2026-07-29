Надпревара с времето: Продължава издирването на хора след мощния трус в Япония

Най-малко 13 са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Япония. Двама от загиналите са открити в срутилия се търговски център в Кумамото. Все още има хора в неизвестност. Потвърдени са значителни разрушения, пожари и щети по пътищата. Повече от 260 000 души са получили указания за евакуация.

Охранителни камери са запечатали мащаба на разрушенията в търговския център в Кумамото. Сградата беше почти напълно унищожена заради експлозия, последвала мощния трус. Причините за взрива все още се изясняват.

Камио, очевидец: "Познавам няколко души, които работят там. Приятели, които живеят в други префектури, веднага започнаха да ми пишат съобщения. Първоначално си помислих, че е просто много силно земетресение, но се оказа много по-лошо."

Денонощие след земетресението продължава издирването на затрупани хора и в завод за хартия, където се срути комин.

Санае Такаичи, министър-председател на Япония: "Дори и в този момент хора чакат да бъдат спасени и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси, за да спасим колкото се може повече хора."

В издирвателните операции са мобилизирани повече от 4000 души. Хората още са в шок.

"Бях в офиса на осмия етаж. Почувствах се в опасност. Изненадах се, когато всичко около мен започна да пада."

Отворени са 450 евакуационни центъра. Заради прекъсвания на тока и водата и очакваните високи температури приоритет е осигуряването на храна, вода, генератори и климатизация.