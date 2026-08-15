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Най-малко 11 души загинаха при израелски удари в Южен Ливан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Най-малко 4300 души са били убити в Ливан във военните действия от 2 март насам

Южен Ливан
Снимка: БТА

Най-малко 11 души са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелските военни заявиха, че са ударили инфраструктура на Хизбула в зоната за сигурност, в отговор на действия срещу техни бойци.

Цел на ударите на Израел е командир на Хизбула, съобщи Франс прес. Седем души, между които три деца и две жени, загинаха, когато израелски военни самолети удариха къща в южното село Ансар, а четирима други бяха убити при удар в друго селище. Общо деветнайсет души са ранени при атаките, които са сред най-смъртоносните в последните седмици.

Хизбула излезе с изявление, че атаките срещу Ливан ще бъдат "посрещнати с това, което заслужават".

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви в платформата Екс, че Хизбула нарушава прекратяването на огъня, а нападението над израелски войници е довело до трима ранени в зоната за сигурност. Той обвини Хизбула в използване на човешки щитове.

Най-малко 4300 души са били убити в Ливан във военните действия от 2 март насам, отбелязва Ройтерс.

#Ливан #Хизбула #атаки #загинали

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