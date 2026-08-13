БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оман е застрашен от мащабна екокатастрофа заради петролен разлив

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
Оман е застрашен от мащабна екокатастрофа заради петролен разлив
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидентът може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици.

Петролът може да засегне около 40 километра от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерта по петролни разливи Джон Амос, който е анализирал сателитни снимки за „Ройтерс“, петролното петно вече обхваща над 2000 кв. км.

Танкерът „Каролайн Безенги“, превозващ около 800 000 барела руски петрол и намиращ се под международни санкции, е заседнал на 30 юни. Той е изтекъл петрол в близост до остров, който е част от омански морски резерват и е дом на множество видове, сред които арабски гърбати китове и сокотрски корморани.

Танкерът е съобщил за проблеми на 8 юни край бреговете на Йемен след експлозия. Никой не е поел отговорност за нападението.

Сложната комбинация от военни конфликти и санкции затруднява спасителните и почистващите операции. Междуправителствената организация IOPC Funds, която отговаря за обезщетенията при петролни разливи от танкери, заяви, че няма да участва в разходите по почистването, тъй като инцидентът се разглежда като „акт на война“, а не като обикновена авария.

Експертът Джон Амос предупреди, че в морето могат да попаднат между 40 и 50 милиона галона петрол – количество, сравнимо с разлива от танкера „Ексон Валдес“ през 1989 г.

Международната морска организация заяви, че сезонните мусонни условия затрудняват достъпа до танкера и са забавили спасителната операция. Според експертите сред необходимите мерки са изграждането на защитни заграждения, стабилизирането на плавателния съд и прехвърлянето на останалия петрол в друг танкер.

„Колкото по-дълго чакаме, толкова по-повреден и нестабилен ще става танкерът, а спасителната операция ще бъде все по-сложна, трудна и потенциално опасна“, предупреди Амос.

#Оман #екокатастрофа #петролен разлив

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото
4
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки
6
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Азия

Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет
Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет
Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено
Чете се за: 00:30 мин.
Над 1 млн. души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна "Долфин" (СНИМКИ) Над 1 млн. души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна "Долфин" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка
Чете се за: 00:37 мин.
Под стрес, свързан с образованието, е бил ученикът, застрелял осем души в Тайланд Под стрес, свързан с образованието, е бил ученикът, застрелял осем души в Тайланд
Чете се за: 03:07 мин.
Най-малко 7 загинали при стрелба в училище в Тайланд, 14-годишният нападател се самоуби Най-малко 7 загинали при стрелба в училище в Тайланд, 14-годишният нападател се самоуби
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Рядко слънчево затъмнение беше наблюдавано в Европа (СНИМКИ)
Рядко слънчево затъмнение беше наблюдавано в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ) С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие управленската програма Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие управленската програма
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Карълайн Левит напуска поста си на говорител на Белия дом
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отново леден душ: Големи столични райони остават без топла вода за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ