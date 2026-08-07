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Най-малко 7 загинали при стрелба в училище в Тайланд, 14-годишният нападател се самоуби

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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загинали стрелба училище тайланд годишният нападател самоуби
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Стрелба в училище в провинция Нонтабури, северно от тайландската столица Банкок. Към момента полицията потвърждава за поне 7 загинали, един от които е учител, както и 15 ранени. 14-годишният ученик, който е открил огъня, се е самоубил.

18-годишен ученик каза пред Ройтерс, че първо е помислил, че има фойерверки или силно думкане по нещо.

"Първо не ми хрумна, че може да е пистолет. Имаше много изтрели. После всичко утихна за малко, преди да започне отново", каза той.

Това не е първият подобен инцидент в Тайланд. През февруари учител беше застрелян и ученик беше ранен, когато стрелец откри огън в училище в град Хат Яй, в южната провинция Сонгхла.

#самоуби #14 годишен нападател #7 загинали #в Тайланд #стрелба

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