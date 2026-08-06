Япония отбелязва 81 години от атомната бомбардировка срещу Хирошима през 1945 година.

Около 50 000 души от 123 държави взеха участие във възпоменателната церемония.

В 8.15 сутринта - часът на пускането на бомбата, беше запазена минута мълчание в памет на загиналите.

Според последните данни, преките жертви на ядрения удар са 78 000 души. До края на 1945 година броят на загиналите, включително и заради радиацията, е около 140 000.

След като постави венец на символичния гроб на жертвите, премиерът Санае Такаичи каза, че ще направи всичко по силите си за свят без ядрени оръжия, и в който има траен мир.