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16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора , Репортер: Росица Колева
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Чете се за: 00:57 мин.
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На мястото има нацистки символи и фашистки знаци

задържани акция неонацистка група пловдив
Снимка: БНТ Пловдив
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16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, научи "По света и у нас". Става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Разбито е свърталището на групата.

Част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По- късно началникът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Костов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма непълнолетни.

Акцията се провежда при частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

#неонацистка #акция #Пловдив

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