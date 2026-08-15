16 задържани при акция срещу неонацистка група в Пловдив

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, научи "По света и у нас". Става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Разбито е свърталището на групата.

Част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По- късно началникът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Костов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма непълнолетни.

Акцията се провежда при частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".