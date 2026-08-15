На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковския манастир.

Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично – храмовият празник на Светата обител. След празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие.

епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания... тези, които са в пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица."

Марияна Илиева: "Всяка година идвам, защото съм именица, Мариана се казвам. Всичко тръгва от семейството, най-важното е както ние сме спазвали примерите на нашите родители, така и нашите деца трябват да спазват нашите примери, но ние трябва да ги даваме, за да ги спазват." Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели. Защото това е България."

снимки: БТА

По време на богослужението беше осветена и нова икона на Свети Патриарх Евтимий, която ще бъде поставена до мощите, за които се твърди, че са в съборния храм. Поклонението пред чудотворната икона на Божията майка ще продължи през целият ден.

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