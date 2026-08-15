БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва Бачковския манастир.

Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично – храмовият празник на Светата обител. След празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие.

епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир: "Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания... тези, които са в пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица."

Марияна Илиева: "Всяка година идвам, защото съм именица, Мариана се казвам. Всичко тръгва от семейството, най-важното е както ние сме спазвали примерите на нашите родители, така и нашите деца трябват да спазват нашите примери, но ние трябва да ги даваме, за да ги спазват."

Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели. Защото това е България."

снимки: БТА

По време на богослужението беше осветена и нова икона на Свети Патриарх Евтимий, която ще бъде поставена до мощите, за които се твърди, че са в съборния храм. Поклонението пред чудотворната икона на Божията майка ще продължи през целият ден.

Вижте още в прякото включване на Владислав Севов

#успение богородично #Голяма Богородица #църковен празник #Бачковски манастир

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Общество

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Отбелязваме Националния ден на спасението Отбелязваме Националния ден на спасението
Чете се за: 01:12 мин.
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Пенсионните фондове с нов модел: Как да изберем между динамичен, балансиран и консервативен подфонд? Пенсионните фондове с нов модел: Как да изберем между динамичен, балансиран и консервативен подфонд?
Чете се за: 11:47 мин.
Празникът Успение Богородично събира много поклонници в Бачковския манастир Празникът Успение Богородично събира много поклонници в Бачковския манастир
Чете се за: 05:17 мин.
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5678
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ