По-строги мерки: Швеция намалява възрастта за наказателна отговорност

Шведският парламент одобри намаляването на възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години. Промяната ще се прилага при особено тежки престъпления – като убийство, тежко сексуално насилие и тежки престъпления, свързани с оръжия.

Решението беше подкрепено с голямо мнозинство. 281 депутати гласуваха "за", а 66 "против". Правосъдният министър определи резултата като важна стъпка и заяви, че новите наказания трябва по-добре да отразяват реалността при тежките престъпления, извършвани от деца и младежи.

Мярката обаче предизвика сериозни критики от правозащитни организации и психолози. Опозицията предупреди за риск от трайни вреди върху деца, попаднали в затвора.

Първоначално управляващите предлагаха възрастта да бъде намалена до 13 години, но оттеглиха предложението, след като стана ясно, че няма да получи достатъчно подкрепа в парламента.