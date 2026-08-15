БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
25982
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

БНТ предава оспорвания шампионат на живо от Франкфурт от 14 до 16 август

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази година Франкфурт ще бъде световната столица на художествената гимнастика.

Най-добрите гимнастички на планетата ще се съберат за първото голямо изпитание по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис - световното първенство, което поставя началото на олимпийските квалификации.

България влиза в битката с най-силните си състезателки – Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени. Те са готови отново да защитят авторитета на българската школа. Очакват ни дни на вдъхновение, съвършенство и битка за отличията.

Силен старт за Ева Брезалиева на световното първенство във Франкфурт

Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство

Втора по сила оценка на обръч за Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство във Франкфурт

Стилияна Николова се класира за два финала

Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028

Програма на оставащите преките предавания:

15 август, съб.: 12:00 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3 - България е в група В, която започва в 14:45 часа.

15 август, съб.: 14:45 ч. ансамбли, многобой - БНТ 3

16 август, нед.: 12:00 ч. финали на уреди - БНТ 3

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Свързани статии:

Стилияна Николова: Много се радвам, че завоювахме квота още от първото състезание
Стилияна Николова: Много се радвам, че завоювахме квота още от първото състезание
Сребърната медалистка в индивидуалния многобой на световното...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028
Гледайте турнира пряко по БНТ 1 и на нашия сайт
Чете се за: 03:02 мин.
#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Други спортове

Спортни новини 15.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.08.2026 г., 12:25 ч.
Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:52 мин.
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
44347
Чете се за: 08:02 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
29715
Чете се за: 00:52 мин.
Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика
Чете се за: 00:45 мин.
Стилияна Николова: Много се радвам, че завоювахме квота още от първото състезание Стилияна Николова: Много се радвам, че завоювахме квота още от първото състезание
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ