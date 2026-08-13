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Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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БНТ ще предава финалите от 14 до 16 август на живо

стилияна николова четвърта ева брезалиева заема първия ден квалификациите многобоя световното първенство
Снимка: БТА
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Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Денят продължи рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави.

Световната и европейска вицешампионка Николова има сбор от 56.900 точки, след като изигра блестящо съчетанието си с обръч и има втора по сила оценка от 29.800 точки (трудност 13.300; артистичност 8.200; изпълнение 8.300). На топка тя имаше едно изпускане и с 27.100 (11.800, 8.000, 7.300) е на шестата позиция до момента на този уред.

Така Стилияна Николова на практика си гарантира участие на финала на обръч в неделя.

За многобоя Николова е четвърта след първия ден. В призовата тройка са олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 58.950 (29.250 обръч и 29.700 топка), следвана от италианката София Рафаели с 58.550 (30.100 обръч и 28.450 топка) и от рускинята Мария Борисова с 58.050 точки, която има 29.050 на бухалки и 29.000 на лента.

Ева Брезалиева приключва първия ден на границата на 18-о място в многобоя с общ актив от 53.200 точки. На топка тя беше оценена с 25.850 точки (трудност 11.100, артистичност 7.450, изпълнение 7.300) и заема временното 13-о място на уреда, а на обръч записа 27.350 (11.700, 7.800, 7.850) и е 11-а. Тя със сигурност няма да участва на финалите на тези два уреда.

За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки.

Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11:30 часа българско време, а този на Стилияна Николова - в 14:00 часа.

Съдия за България е Християна Тодорова, която вчера беше част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

Трикратната световна шампионка и вицепрезидент на БФХГ Мария Петрова е супервайзер на трудност с тяло на топка и лента.

#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

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