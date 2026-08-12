Втора по сила оценка на обръч за Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство във Франкфурт

Стилияна Николова получи втората по сила оценка на обръч в първия ден на квалификациите при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт, което БНТ ще излъчи от 14 до 16 август.

Възпитаничката на Валентина Иванова стартира с обръч и след перфектно изпълнение беше оценена с 29.800 точки, от които 13.300 трудност, 8.300 изпълнение, 8.200 артистичност.

Преди нея на този уред е само италианката София Рафаели с 30.100 точки, а след българката са Даниела Муниц (Израел) с 29.450, Даря Варфоломеев (Германия) с 29.250 точки и други.

Така Стилияна Николова на практика си гарантира участие на финала на обръч в неделя.

На топка българката имаше едно изпускане и съдиите й дадоха 27.100 точки (11.800, 7.300, 8.000), което е шести резултат до момента.

Във временното класиране на пресявките за многобоя Николова е на трета позиция с 56.900 точки (29.800 обръч и 27.100 топка). Първа засега е олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев с 58.950 (29.250 и 29.700), следвана от София Рафаели с 58.550 (30.100 и 28.450). След Николова са Даниела Муниц (Израел) с 56.350 точки (29.450 обръч и 26.900 топка), Тахмина Икромова (Узбекистан) с 55.000 (28.950 и 26.050), Ци Ван (Китай) с 54.750 (27.450 и 27.300) и т.н. Едва седма е Таисия Онофричук (Украйна) с 54.450 точки (28.650 и 25.800), след като допусна грешки на топка, а осма се нарежда рускинята София Илтерякова с 54.300.

Другата българка Ева Брезалиева игра по-рано днес и със сбор от 53.200 точки заема временната 11-а позиция. Тя е 11-а на обръч с 27.350 точки и 13-а на топка с 25.850, което означава че няма да попадне на финалите на тези два уреда.

Квалификациите днес продължават до около полунощ с още четири групи, но в тях гимнастичките ще играят с бухалки и с лента. Утре групите разменят уредите, т.е. Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще покажат композициите си с бухалки и с лента. Брезалиева е в група А от 11:30 часа българско време, а Стилияна Николова в група Д от 14:00 часа.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

Квалификациите при жените важат за класирането за финала на многобоя, за отборното класиране и за определяне на финалистките на отделните уреди.