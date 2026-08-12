Българските гимнастици се прицелиха в медалите на европейското в Загреб

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и младежи продължават подготовката си за европейското първенство в Загреб. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 до 22 август в хърватската столица, а България ще участва с пълни отбори и в двете направления.

БНТ ще излъчва шампионата на живо.

В състава при мъжете са Йордан Александров, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Кевин Пенев, Давид Иванов и новото попълнение Кейдън Спенсър.

Даниел Трифонов и Кевин Пенев са заявени за многобой. Йордан Александров ще участва на успоредка, висилка, кон с гривни и халки. Димитър Димитров ще се представи на земя, прескок, кон с гривни и халки. Давид Иванов ще играе на кон с гривни и успоредка, а Кейдън Спенсър ще участва на земя, прескок, успоредка и висилка.

При младежите България ще бъде представена от Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков, Наско Миков и Толга Абдурахманов.

Националният селекционер Милко Тaнкушев заяви, че основната цел пред мъжкия отбор е класиране на 13-о място в отборната надпревара. Той обаче вярва, че българите имат възможност да стигнат и до финали на отделните уреди.

„На предишното европейско бяхме 24-и отборно, а на последното – 14-и. Сега очакванията са да бъдем още малко по-напред. Целта ни е 13-о място за отборното. Разчитам обаче, че имаме шансове да направим поне два-три финала. Нека първо влезем на финалите, а след това ще чакаме нещо по-добро“, каза Танкушев.

Подготовката на националите е преминала по план. Гимнастиците са здрави, като са провели около десет моделирани и десет контролни тренировки.

„Подготовката ни мина добре. Здрави са всичките. Направихме около десет моделирани и десет контролни тренировки. Всичко е записано и анализирано, така че очаквам представянето да бъде добро“, допълни селекционерът.

Давид Иванов вече има индивидуална квота за Световното първенство на кон с гривни, спечелена от световните купи. Това дава допълнителна сигурност на българския тим преди шампионата на планетата.

Тaнкушев разкри, че България има възможност да спечели още квоти за Мондиала чрез участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов в многобоя.

„Затова ще пуснем да играят и двама състезатели в многобоя – Кевин и Даниел Трифонов. Ако играят многобой на 90 процента, ще имаме още две квоти, ако нямаме отборна квота. Така минимум с три квоти ще бъдем на световното първенство. Ако спечелим отборна квота, тогава отпадат индивидуалните квоти, които са били спечелени“, обясни треньорът.

Извън състава за Европейското първенство остават Райън Радков и Йоан Иванов. Според Тенкушев двамата имат възможност да получат индивидуални участия в други състезания.

„Това е лошото при тях, че се моделират на един уред, максимум на два. Не мога да направя отбор от 10 човека, при положение че само петима състезатели могат да участват. Ако съставът беше от 10 души, щяхме да намерим място и за тях. Те обаче имат време на световните купи, където могат да получат индивидуални участия, а следващата година евентуално да търсят и квоти за Олимпиадата“, каза Милко Тенкушев по време на откритата тренировка в зала „Раковски“.

Делегацията ще бъде водена от старши треньора на националните отбори Милко Тенкушев. Треньор при мъжете ще бъде Дамян Игнатов, а Антъни Вайс е част от статистическия щаб. Младежите ще бъдат водени от Александър Марков и Делян Димитров.

В съдийския панел България ще бъде представена от Илия Янев и Иван Танкушев.

Българската делегация ще отпътува за Загреб в неделя, а на място ще бъде посрещната от президента на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Атланта Красимир Дунев.