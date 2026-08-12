БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Българските гимнастици се прицелиха в медалите на европейското в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Още
Запази

България ще участва с пълни отбори при мъжете и младежите. БНТ ще излъчва шампионата на живо.

българските гимнастици прицелиха медалите европейското загреб
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и младежи продължават подготовката си за европейското първенство в Загреб. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 до 22 август в хърватската столица, а България ще участва с пълни отбори и в двете направления.

БНТ ще излъчва шампионата на живо.

В състава при мъжете са Йордан Александров, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Кевин Пенев, Давид Иванов и новото попълнение Кейдън Спенсър.

Даниел Трифонов и Кевин Пенев са заявени за многобой. Йордан Александров ще участва на успоредка, висилка, кон с гривни и халки. Димитър Димитров ще се представи на земя, прескок, кон с гривни и халки. Давид Иванов ще играе на кон с гривни и успоредка, а Кейдън Спенсър ще участва на земя, прескок, успоредка и висилка.

При младежите България ще бъде представена от Никълъс Наков, Борис Караджинов, Борислав Жеков, Наско Миков и Толга Абдурахманов.

Националният селекционер Милко Тaнкушев заяви, че основната цел пред мъжкия отбор е класиране на 13-о място в отборната надпревара. Той обаче вярва, че българите имат възможност да стигнат и до финали на отделните уреди.

На предишното европейско бяхме 24-и отборно, а на последното – 14-и. Сега очакванията са да бъдем още малко по-напред. Целта ни е 13-о място за отборното. Разчитам обаче, че имаме шансове да направим поне два-три финала. Нека първо влезем на финалите, а след това ще чакаме нещо по-добро“, каза Танкушев.

Подготовката на националите е преминала по план. Гимнастиците са здрави, като са провели около десет моделирани и десет контролни тренировки.

Подготовката ни мина добре. Здрави са всичките. Направихме около десет моделирани и десет контролни тренировки. Всичко е записано и анализирано, така че очаквам представянето да бъде добро“, допълни селекционерът.

Давид Иванов вече има индивидуална квота за Световното първенство на кон с гривни, спечелена от световните купи. Това дава допълнителна сигурност на българския тим преди шампионата на планетата.

Тaнкушев разкри, че България има възможност да спечели още квоти за Мондиала чрез участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов в многобоя.

Затова ще пуснем да играят и двама състезатели в многобоя – Кевин и Даниел Трифонов. Ако играят многобой на 90 процента, ще имаме още две квоти, ако нямаме отборна квота. Така минимум с три квоти ще бъдем на световното първенство. Ако спечелим отборна квота, тогава отпадат индивидуалните квоти, които са били спечелени“, обясни треньорът.

Извън състава за Европейското първенство остават Райън Радков и Йоан Иванов. Според Тенкушев двамата имат възможност да получат индивидуални участия в други състезания.

„Това е лошото при тях, че се моделират на един уред, максимум на два. Не мога да направя отбор от 10 човека, при положение че само петима състезатели могат да участват. Ако съставът беше от 10 души, щяхме да намерим място и за тях. Те обаче имат време на световните купи, където могат да получат индивидуални участия, а следващата година евентуално да търсят и квоти за Олимпиадата“, каза Милко Тенкушев по време на откритата тренировка в зала „Раковски“.

Делегацията ще бъде водена от старши треньора на националните отбори Милко Тенкушев. Треньор при мъжете ще бъде Дамян Игнатов, а Антъни Вайс е част от статистическия щаб. Младежите ще бъдат водени от Александър Марков и Делян Димитров.

В съдийския панел България ще бъде представена от Илия Янев и Иван Танкушев.

Българската делегация ще отпътува за Загреб в неделя, а на място ще бъде посрещната от президента на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Атланта Красимир Дунев.

#европейско първенство по спортна гимнастика в Загреб 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Други спортове

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч.
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
14472
Чете се за: 01:45 мин.
Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ