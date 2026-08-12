България срещу Полша и Белгия в квалификациите на европейското по бадминтон

Тимът на България ще играе с Полша и с Белгия в подгрупа 1 на група 1 на квалификациите на Европейското първенство по бадминтон за смесени отбори в Талин (Естония) през януари догодина. Жребият за шампионата беше изтеглен днес.

Групите и подгрупите, които ще се борят за място на финалното събитие вече са ясни. Мачовете от група 1, където е България, ще се играят в Берун, Полша, докато срещите от група 2 ще бъдат в Прага, Чехия.

Домакините от Естония, настоящите шампиони Дания, както и Франция, Англия, Шотландия и Германия са си осигурили места директно и няма да се състезават в квалификационния етап.