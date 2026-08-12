Божидар Саръбоюков ще участва на още две състезания от Диамантената лига

Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков ще участва в две състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от БФЛА.

22-годишният Саръбоюков, който снощи спечели бронз в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария - първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август.

Голяма е вероятността възпитаникът на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел на 4–5 септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона.

Само дни след края на комерсиалната верига предстои още едно изключително престижно състезание – първото в историята World Athletics Ultimate Championship, като Саръбоюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина.

„Целият свят говори за това състезание. За мен това ще бъде едно световно“, коментира българският скачач.

Новият шампионат на Световната атлетика ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща. Форматът е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световен елит – олимпийски шампиони, световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста.

Първото издание ще събере близо 400 състезатели от около 70 държави.

В скока на дължина конкуренцията ще бъде сведена до само осем от най-силните в света. За разлика от традиционните световни първенства, за Ultimate Championship няма стандартни квалификационни нормативи. Покани се печелят чрез големите титли – олимпийската от Париж 2024 и световната от Токио 2025, чрез победа във финала на Диамантената лига през 2026 година, а останалите места се попълват според световната ранглиста.

Залогът също е безпрецедентен. Общият награден фонд на World Athletics Ultimate Championship е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика.