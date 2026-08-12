Божидар Саръбоюков след бронза в Бирмингам пред БНТ: Нямаше напрежение, просто рискувах и се молех да не е фал

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам след изключително драматичен финал. 22-годишният българин стигна до отличието с резултат от 8.26 метра в последния си опит, след като до този момент не успяваше да намери точния ритъм и да реализира пълния си потенциал.

Саръбоюков започна състезанието с 8.10 метра, но впоследствие беше изместен от подиума. В решаващия момент обаче българинът събра сили и направи най-силния си скок за вечерта, който му донесе бронзовото отличие.

"Със сигурност беше доста странно състезание. Не очаквах и аз такъв двубой. Всички състезатели очакваха доста по-големи резултати. Времето не беше от най-доброто, но се радвам, че се преборих за медал в последния опит, както обичам да го правя“, заяви Саръбоюков след финала.

Българинът призна, че именно последният опит е бил моментът, в който е трябвало да поеме максимален риск.

"Нямаше напрежение в последния опит. Единствено си казах: „Отново рискувам“ и се молех да не е фал. Дори когато скочих, видях със сигурност, че извоювах бронза. Само чаках да светне белият флаг“, разказа той.

Насрещният вятър допълнително усложни задачата на състезателите. Саръбоюков не успяваше да намери дъската в първите си опити и именно това според него е било една от основните причини за трудното начало.

"До четвъртия опит нямах опит, в който да хвана дъската. Затова казвам, че беше доста трудно състезание. Когато първият, вторият и третият опит не тръгнат добре, по принцип е обичайно да започнеш да се съмняваш в качествата си“, обясни българинът.

Саръбоюков стигна и до спорен момент в четвъртия си опит, който първоначално изглеждаше достатъчно силен за сериозен резултат. При приземяването обаче е бил отчетен по-задният отпечатък от екипа му. „Очаквах да изпише нещо от сорта на 8,20 и нещо, защото със сигурност беше такъв опит. Но се оказа, че потникът ми при приземяването е оставил белег по-назад“, разказа той.

Бронзът е поредното голямо отличие в кариерата на Саръбоюков, който продължава да се утвърждава сред водещите състезатели в сектора. Самият той е убеден, че има още много какво да покаже на голямата сцена.

"Надявам се това да е началото за мен. На 22 години съм. Смятам, че вече съм сред по-опитните състезатели. Има какво още много да показвам. Просто трябва да се науча да го показвам на големите първенства. Знам на какво съм способен“, категоричен бе българинът.

А погледът му вече е насочен към най-голямата възможна сцена. Саръбоюков не крие, че олимпийското отличие е неговата голяма мечта.

"Със сигурност това е най-голямата цел и най-голямата мечта. Винаги съм мечтал за олимпийското злато, а като цяло и за медал. Надявам се да съм здрав дотогава, а ако съм здрав, съм сигурен, че няма какво да ме спре“, заяви Саръбоюков.