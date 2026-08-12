БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Божидар Саръбоюков след бронза в Бирмингам пред БНТ: Нямаше напрежение, просто рискувах и се молех да не е фал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

Българският състезател в скока на дължина говори след драматичния финал на европейското първенство и призна, че голямата му цел остава олимпийският медал

божидар саръбоюков бронза бирмингам бнт нямаше напрежение просто рискувах молех фал
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам след изключително драматичен финал. 22-годишният българин стигна до отличието с резултат от 8.26 метра в последния си опит, след като до този момент не успяваше да намери точния ритъм и да реализира пълния си потенциал.

Саръбоюков започна състезанието с 8.10 метра, но впоследствие беше изместен от подиума. В решаващия момент обаче българинът събра сили и направи най-силния си скок за вечерта, който му донесе бронзовото отличие.

"Със сигурност беше доста странно състезание. Не очаквах и аз такъв двубой. Всички състезатели очакваха доста по-големи резултати. Времето не беше от най-доброто, но се радвам, че се преборих за медал в последния опит, както обичам да го правя“, заяви Саръбоюков след финала.

Българинът призна, че именно последният опит е бил моментът, в който е трябвало да поеме максимален риск.

"Нямаше напрежение в последния опит. Единствено си казах: „Отново рискувам“ и се молех да не е фал. Дори когато скочих, видях със сигурност, че извоювах бронза. Само чаках да светне белият флаг“, разказа той.

Насрещният вятър допълнително усложни задачата на състезателите. Саръбоюков не успяваше да намери дъската в първите си опити и именно това според него е било една от основните причини за трудното начало.

"До четвъртия опит нямах опит, в който да хвана дъската. Затова казвам, че беше доста трудно състезание. Когато първият, вторият и третият опит не тръгнат добре, по принцип е обичайно да започнеш да се съмняваш в качествата си“, обясни българинът.

Саръбоюков стигна и до спорен момент в четвъртия си опит, който първоначално изглеждаше достатъчно силен за сериозен резултат. При приземяването обаче е бил отчетен по-задният отпечатък от екипа му. „Очаквах да изпише нещо от сорта на 8,20 и нещо, защото със сигурност беше такъв опит. Но се оказа, че потникът ми при приземяването е оставил белег по-назад“, разказа той.

Бронзът е поредното голямо отличие в кариерата на Саръбоюков, който продължава да се утвърждава сред водещите състезатели в сектора. Самият той е убеден, че има още много какво да покаже на голямата сцена.

"Надявам се това да е началото за мен. На 22 години съм. Смятам, че вече съм сред по-опитните състезатели. Има какво още много да показвам. Просто трябва да се науча да го показвам на големите първенства. Знам на какво съм способен“, категоричен бе българинът.

А погледът му вече е насочен към най-голямата възможна сцена. Саръбоюков не крие, че олимпийското отличие е неговата голяма мечта.

"Със сигурност това е най-голямата цел и най-голямата мечта. Винаги съм мечтал за олимпийското злато, а като цяло и за медал. Надявам се да съм здрав дотогава, а ако съм здрав, съм сигурен, че няма какво да ме спре“, заяви Саръбоюков.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство по лека атлетика
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство по лека атлетика
Българският национал в скока на дължина донесе първи медал на...
Чете се за: 02:22 мин.
#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Специално за БНТ

Габриела Петрова: Боли ме и ми е мъчно, но умея бързо да се отърсвам и да гледам напред
Габриела Петрова: Боли ме и ми е мъчно, но умея бързо да се отърсвам и да гледам напред
Габриела Петрова и Александра Начева ще се борят за медалите в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам Габриела Петрова и Александра Начева ще се борят за медалите в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам
Чете се за: 01:25 мин.
Добромир Карамаринов: Специалистите предричат, че Божидар може да се доближи до рекорда на Майк Пауъл Добромир Карамаринов: Специалистите предричат, че Божидар може да се доближи до рекорда на Майк Пауъл
Чете се за: 05:55 мин.
Виктория Ангелова след световната титла пред БНТ: Казах си, че това е последният шанс и трябва да грабна медала Виктория Ангелова след световната титла пред БНТ: Казах си, че това е последният шанс и трябва да грабна медала
Чете се за: 02:57 мин.
Виктория Ангелова: Световното първенство по лека атлетика до 20 г. бе коктейл от емоции Виктория Ангелова: Световното първенство по лека атлетика до 20 г. бе коктейл от емоции
Чете се за: 01:45 мин.
Весела Димитрова: Момичетата с удоволствие ще излязат на килима, за да се борят за призово място Весела Димитрова: Момичетата с удоволствие ще излязат на килима, за да се борят за призово място
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ